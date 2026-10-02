Causas Hotesur y Los Sauces: revés judicial para Cristina y Máximo Kirchner en Casación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió confirmar la audiencia para el próximo 15 de octubre donde se debatirá la separación de los juicios orales de las causas Los Sauces y Hotesur en las que se encuentran implicados la expresidenta Cristina Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner.

A mediados de septiembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 ordenó que ambos debates debían ser separados.

La causa Hotesur investiga a la familia Kirchner por supuesto lavado de activos por la adjudicación irregular de obra pública a compañías del empresario Lázaro Báez.

Mientras que en el caso de Los Sauces, la Justicia acusa a la expresidenta y su hijo por la posible asociación ilícita y lavado de activos, canalizando dinero de Báez y el Grupo Indalo a través de la actividad hotelera e inmobiliaria.

En dicha jornada se debatirá la separación o unificación de los juicios orales correspondientes a las causas mencionadas. La resolución del tribunal contó con la mayoría integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, quienes hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal Diego Velasco en contra del desdoblamiento de los debates.

La resolución de Casación y el reclamo de la fiscalía





En la resolución expedida por la alzada, la Justicia determinó formalmente que "el tribunal RESUELVE: CONTINUAR el trámite casatorio de este legajo y ESTAR a la audiencia asignada oportunamente".

Con esta medida, Casación dio curso a la revisión solicitada por la acusación pública contra la división de las causas donde están imputados la expresidenta y el legislador.

En este marco, el fiscal Velasco fundamentó su pedido de unificación al denunciar que dividir las causas "fragmenta el juzgamiento de maniobras" que están "entrelazadas", lo que genera un "gravamen concreto al ejercicio de la acusación pública".

Según planteó el funcionario, la decisión del tribunal oral compromete "la posibilidad de reconstruir integralmente las maniobras investigadas, de producir la prueba común en un mismo contexto de inmediación y contradicción y de obtener una valoración conjunta de elementos conexos".

Luego, en su presentación, Velasco remarcó que el desdoblamiento no fue discutido durante la audiencia preliminar del pasado 4 de septiembre, instancia donde se habían establecido los lineamientos para llevar adelante ambos casos en un mismo proceso.

Casación hizo lugar al planteo de la fiscalía en las causas Hotesur-Los Sauces.

Al respecto, sostuvo que la medida "modifica la modalidad de juzgamiento de causas cuya acumulación fue oportunamente dispuesta y determina que dos acusaciones entrelazadas se examinen en debates independientes".

Asimismo, la fiscalía advirtió sobre las consecuencias procesales de iniciar los juzgamientos por separado: "La celebración de uno de los debates antes de que se resuelva el recurso podría tornar abstracta o insuficiente la revisión pretendida. Iniciada la producción de prueba en forma separada, el perjuicio comenzaría a materializarse y su reparación exigiría reproducir actos procesales de considerable complejidad".

En el marco del cronograma actual fijado tras la separación, el juicio por la causa Los Sauces tiene fecha de inicio programada para el 23 de octubre de 2026, mientras que el comienzo del proceso por Hotesur está previsto para el 19 de marzo de 2027.

La meta fijada por la fiscalía es lograr que ambos debates se unifiquen y comiencen a juzgarse de manera conjunta durante el transcurso de este año.

Como se indicó, en Hotesur se investiga a la familia Kirchner por presunto lavado de activos a partir de la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Báez en Santa Cruz, maniobra que se habría realizado "bajo la apariencia de rentas legítimas de la actividad hotelera".

En tanto, en el expediente de Los Sauces la imputación abarca la presunta comisión de los delitos, mediante la canalización de fondos de Báez y del Grupo Indalo a través de emprendimientos hoteleros e inmobiliarios.



