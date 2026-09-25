Revocan el fallo que invalidó la Ley Penal Juvenil y apartan a la jueza De Marinis del caso

La Sala III de la Cámara de Casación y Apenalaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz de Marinis que había declarado inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Además, el tribunal decidió que la jueza sea apartada de la causa en la que había sobreseído a un menor de 14 años, que junto a un grupo de adolescentes había sido detenido el flagrancia por intento de robo en Palermo.

De esta manera, el tribunal integrado por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca decidió que la magistrada no siga a cargo del caso, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

La jueza De Marinis había declarado inconstitucional el artículo que baja la punibilidad.

La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces, que establecieron que De Marinis "se entrometió en una función claramente vedada, por cuanto, ese análisis ya había sido efectuado por el legislador al sancionarse la ley".

En ese sentido, consideraron que había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera algún artículo de la Constitución Nacional.

"El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal", consideró Mahíques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza coincidió en revocar la sentencia y apartar a De Marinis.