El riesgo país cae a 604 puntos empujado por la suba de los bonos

El riesgo país cede este martes al promediar la rueda financiera por el impulso del incremento en la cotización de los bonos soberanos.

El indicador clave cae 24 unidades en relación con la jornada previa y se posiciona en 604 puntos, ubicándose muy cerca de cruzar el umbral de las 600 unidades.

Esta mejora relativa en la deuda local se da por un repunte de hasta 0,9% en los títulos públicos.

El impacto externo y la postura oficial

Respecto de las dinámicas recientes, Adrián Ravier adjudicó el aumento del riesgo país a los shocks externos producto de la guerra en Medio Oriente y a la suba de la tasa de interés.

Pese al repunte de los bonos en esta jornada, los mercados de renta variable registran números negativos.

Las acciones operan con bajas generalizadas

El índice MERVAL exhibe un retroceso de 0,9% al promediar la jornada bursátil.

A su vez, la mayoría de los ADRs de firmas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también muestran pérdidas en sus cotizaciones.