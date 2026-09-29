Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SUBE Y BAJA

El riesgo país cae a 604 puntos empujado por la suba de los bonos

El indicador cede 24 unidades al promediar la rueda bursátil gracias al repunte de los títulos públicos. En contraste, las acciones y los ADRs operan con bajas generalizadas.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El riesgo país cede este martes al promediar la rueda financiera por el impulso del incremento en la cotización de los bonos soberanos.

El indicador clave cae 24 unidades en relación con la jornada previa y se posiciona en 604 puntos, ubicándose muy cerca de cruzar el umbral de las 600 unidades.

Esta mejora relativa en la deuda local se da por un repunte de hasta 0,9% en los títulos públicos.

El impacto externo y la postura oficial

Respecto de las dinámicas recientes, Adrián Ravier adjudicó el aumento del riesgo país a los shocks externos producto de la guerra en Medio Oriente y a la suba de la tasa de interés.

Pese al repunte de los bonos en esta jornada, los mercados de renta variable registran números negativos.

Las acciones operan con bajas generalizadas

El índice MERVAL exhibe un retroceso de 0,9% al promediar la jornada bursátil.

A su vez, la mayoría de los ADRs de firmas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también muestran pérdidas en sus cotizaciones.

Esta nota habla de:
    1
    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados
    ENTERATE

    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados

    2
    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
    MIRÁ

    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

    3
    El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?
    DETALLES

    El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?

    4
    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
    NOVEDAD

    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

    5
    Jubilada de 77 años pidió dejar de pagarle la cuota alimentaria a su nieta de 20 al caer en la indigencia
    RECLAMO

    Jubilada de 77 años pidió dejar de pagarle la cuota alimentaria a su nieta de 20 al caer en la indigencia