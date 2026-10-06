El riesgo país cae a 575 puntos tras la suba de los bonos soberanos

El riesgo país registró una caída de 24 unidades en la apertura de las operaciones bursátiles de este martes y se posicionó en los 575 puntos básicos. El descenso del indicador financiero elaborado por JPMorgan estuvo acompañado por un desempeño positivo de los bonos soberanos, que mostraron alzas de hasta 1,3%.

La jornada prolongó la tendencia a la baja que viene registrando el índice de riesgo país. Este comportamiento del mercado coincidió con las manifestaciones de apoyo brindadas a la Argentina por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

En el mercado accionario, el índice MERVAL inició la rueda con un sesgo alcista del 0,6%. A su vez, los certificados de acciones argentinas en Nueva York (ADRs) registraron subas destacadas, encabezadas por la firma Edenor con un avance de hasta 3,2%.

Comportamiento positivo en los mercados financieros

El retroceso del riesgo país refleja una mejora sostenida en la valuación de los títulos de la deuda pública en el exterior. La dinámica favorable se extendió tanto a la plaza local como a los mercados internacionales.

La reacción de los inversores mantuvo el tono optimista sobre los bonos soberanos y la renta variable. La combinación de menor riesgo país y suba en las cotizaciones bursátiles marcó el pulso de la operatoria financiera de la mañana.