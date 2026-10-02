El riesgo país trepa a 650 puntos, el valor más alto del año

El Riesgo País escaló hasta alcanzar los 650 puntos básicos, estableciendo una nueva marca máxima en lo que va del año tras sumar otra jornada consecutiva en alza.

Este comportamiento del índice elaborado por JPMorgan responde principalmente a la dinámica del escenario financiero internacional y al incremento en la tasa de interés de referencia.

Al evaluar esta situación económica, el presidente Javier Milei afirmó que este salto es responsabilidad de la coyuntura internacional, pero aseguró que, en caso de ser reelecto, se "desplomará". No obstante, admitió que esta situación está impactando en el nivel de inversión por el encarecimiento de la tasa de interés.

Comportamiento del mercado financiero y activos públicos

Durante el transcurso de la rueda bursátil, el indicador mostró una suba del 2,2%. A pesar de la suba del indicador de riesgo, los títulos de la deuda pública mostraron avances de hasta el 1,9%, lo que confirma que el incremento del índice no responde al deterioro de los papeles locales, sino al alza de los rendimientos de referencia internacionales.

Por su parte, el panel principal del MERVAL opera sin cambios significativos, reflejando una postura de cautela por parte de los operadores del mercado de valores. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York bajo la modalidad de ADRs mostraron un desempeño mixto.

Impacto en las tasas de interés y en las inversiones

El incremento en el costo de financiamiento externo genera una presión directa sobre las condiciones de crédito. Este contexto dificulta el acceso a capitales para el sector productivo y encarece las posibilidades de financiamiento.

La volatilidad internacional continúa condicionando el comportamiento de los activos de mercados emergentes. El monitoreo de las tasas externas seguirá siendo clave para determinar el rumbo de los indicadores financieros durante las próximas jornadas.