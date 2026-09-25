El riesgo país supera los 600 puntos y alcanza un máximo en seis meses

El índice de riesgo país de la Argentina escaló por encima de los 600 puntos básicos por primera vez en seis meses, tras registrar una suba acumulada del 17,6% en lo que va de septiembre.

El avance del indicador elaborado por J.P. Morgan se dio en paralelo con la caída de las cotizaciones de los títulos públicos y un nuevo máximo nominal en el dólar oficial cotizado en el Banco Nación, que alcanzó los $1545.

Vencimientos de deuda y retroceso en bonos soberanos

La jornada estuvo atravesada por el vencimiento de capital de casi 800 millones de dólares saldado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trató del primer pago de amortización principal a la entidad crediticia desde 2023, en un marco donde el calendario contempla otros compromisos por casi US$1200 millones repartidos entre noviembre y diciembre.

La suba de las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que treparon por encima del 5%, ejerció una presión bajista sobre el resto de los mercados emergentes.

En la plaza local, los títulos de la deuda pública cotizados en el exterior recortaron hasta un 1,6%, empujando la brecha del indicador soberano.

Comportamiento bursátil y cotizaciones del dólar

Las variaciones negativas se trasladaron a la bolsa financiera local. El índice S&P Merval retrocedió un 0,3% en pesos y marcó una baja del 1,9% medido en moneda extranjera, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street atravesaron una sesión con predominio de saldos en rojo.

En los mercados de cambios, las cotizaciones financieras mantuvieron una tendencia alcista: el dólar MEP avanzó hasta ubicarse en torno a los $1553,78, mientras que el contado con liquidación (CCL) experimentó una suba del 0,9% para negociarse a $1627,92.