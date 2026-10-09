RIGI: Aprueban un nuevo proyecto petrolero en Vaca Muerta por US$6.400 millones

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el ingreso al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II, una iniciativa de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, para aumentar la exploración y la producción en Vaca Muerta. La inversión superará los 6.400 millones de dólares.

La medida fue confirmada mediante la Resolución 1771/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, que publicada en el Boletín Oficial.

Detalles del proyecto

El desarrollo del proyecto se ubica en Los Toldos II Este, un área de 78 kilómetros cuadrados del departamento Pehuenches, en Neuquén. Contempla la perforación y explotación de 380 nuevos pozos horizontales, además del tratamiento, transporte y comercialización de petróleo y gas.

La iniciativa contempla una planta central con capacidad proyectada para tratar 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos estándar de gas natural por día. También prevé oleoductos, gasoductos, instalaciones eléctricas y obras para la provisión, recolección y reinyección de agua.

La primera etapa comprende el período entre noviembre de 2024 y febrero de 2027, con una inversión proyectada de 1.635 millones de dólares para infraestructura, transporte y 16 pozos.

La segunda fase, en tanto, se desarrollará entre marzo de 2027 y junio de 2029 y contempla 1.268 millones de dólares, la ampliación de la planta de tratamiento y 91 pozos adicionales. La tercera está prevista desde julio de 2029 hasta 2054, con 3.529 millones para los 273 pozos restantes y las instalaciones necesarias para completar el desarrollo del campo.

La resolución fijó el 31 de agosto de 2027 como fecha límite para cumplir la inversión mínima de la categoría, de 2.000 millones de dólares. También exige acreditar, durante el primer y segundo año contados desde la notificación, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 20% de ese mínimo.

Desde el Ministerio de Economía, asimismo, indicaron que el proyecto impulsará la generación de 3.100 empleos directos y otros 4.800 indirectos.