Roberto Baratta apeló su procesamiento por enriquecimiento ilícito: pidió que le dicten la falta de mérito

Roberto Baratta apeló el procesamiento dictado en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito que está a cargo del juez federal Julián Ercolini.

La presentación fue realizada en las últimas horas por su abogado defensor Rodolfo Iglesias y busca que la Cámara Federal revoque la medida y dicte la falta de mérito al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

En un fallo que se conoció el miércoles, Ercolini dispuso el procesamiento de Baratta al considerar que incrementó su patrimonio en $4.678.496,90 de forma "apreciable e injustificada" entre 2003 y 2017, cuando estuvo en la función pública en el Ministerio que conducía Julio De Vido.

Argumentos de la apelación y pedido a la Cámara Federal

En el escrito, el abogado del ex funcionario cuestionó que el magistrado consolidó "una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado, utiliza como corroboración técnica un dictamen que no determinó autónomamente ni la atribución económica ni el costo histórico del rubro decisivo de Mapuche, prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas y rechaza en forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado".

Roberto Baratta fue procesado por el juez federal Julián Ercolini.

Sobre la propiedad en el Mapuche Country Club, la cual fue tasada por un costo total de $3.700.000, que según el ex funcionario fue pagado por sus padres como un "proyecto familiar", Iglesias criticó que no se investigaron en profundidad los antecedentes económicos de Palmino Baratta y Marta Rosa Girola que podrían explicar el financiamiento para la adquisición del inmueble.

Con estos argumentos, el abogado sostuvo que el fallo de Ercolini exhibe un "patrón de confirmación selectiva" ya que "los datos compatibles con la hipótesis inicial son presentados como corroboraciones, mientras que las fuentes alternativas son desestimadas por no encontrarse plenamente trazadas".

En este marco, Iglesias solicitó que la Cámara Federal disponga la "producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas y, una vez incorporados sus resultados, la realización de una nueva pericia contable integral por profesionales distintos".