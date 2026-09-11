Rosatti, en Rosario: "Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía"

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sostuvo este viernes en Rosario que las estadísticas contra el crimen organizado y el narcotráfico mejoraron en la ciudad, aunque advirtió que existe un "entramado muy complejo" que no se agota con el delincuente que está preso, sino que alcanza a quienes le brindaron protección. En ese marco, envió un mensaje a los integrantes de la Justicia que "honran" su cargo y sostuvo que "los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo".

"Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino", afirmó.

Las palabras de Rosatti se escucharon en un auditorio colmado ante la Cámara Federal de Rosario, en el marco de la jura de un nuevo integrante, el juez federal Florentino Malaponte, quien llega para ocupar una silla que estaba vacante desde hacía diez años. Rosatti le aconsejó al flamante magistrado -a quien aclaró no conocer previamente- conservar dos premisas centrales en una jurisdicción atravesada por múltiples presiones: "Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la 'doble H': humildad y honestidad", porque "se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año".

Un entramado que "no se agota" con el preso

Al tomar la palabra, el presidente de la Corte recordó el encuentro de la Justicia que encabezó con el máximo tribunal en Rosario para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta "un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel", porque ese sistema organizado "se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado".

"Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad", afirmó. "Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que no falta mucho".

Rosatti agradeció además a "los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que honraron el cargo", y también a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, al remarcar que sin "una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación". De todos modos, marcó el "aspecto sombrío": "Cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo".

Una Justicia bajo tensión

Un rato antes, el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, había subrayado el trabajo que se viene llevando adelante y el esfuerzo institucional, potenciado por la llegada del sistema acusatorio en Rosario. En medio de la gran cantidad de vacantes, destacó que además "hay dos jueces con prisión preventiva", en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y a Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre. Sobre la corrupción dentro de la propia Justicia también se refirió el juez federal de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la cantidad de vacantes que se cubrieron en el fuero durante la gestión de Javier Milei y resaltó que "el crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado" para combatirlo. De la reunión también tomaron la palabra integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.