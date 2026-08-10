Rutas nacionales: el Gobierno delegó la gestión de tramos clave

El Gobierno Nacional avanzó este lunes en la transferencia de la gestión de la infraestructura vial a las provincias al firmar la delegación del mantenimiento y ejecución de obras de rutas estratégicas a San Juan.

La reunión, realizada en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, en el marco de un esquema que busca descentralizar el financiamiento del mantenimiento vial.

Acuerdos por 20 años y rutas alcanzadas

A través del convenio de delegación, la provincia cuyana asumirá el financiamiento, la conservación, mejoramiento y ejecución de trabajos en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, así como en el Nudo Vial que conecta las rutas 40 y A014.

El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y establece que los trazados continuarán bajo la Red Vial Nacional, mientras que las obras terminadas se incorporarán al patrimonio de Vialidad Nacional.

Del encuentro institucional participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, y el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea.

Un esquema que busca expandirse a más provincias

La medida replica el modelo previamente implementado con la provincia de Santa Fe en la Ruta Nacional A012, con el propósito de que los distritos provinciales asuman el mantenimiento o avancen en esquemas de concesión privada sin modificar la titularidad nacional de las trazas.

En el marco de esta política vial, Santilli y Caputo prevén reunirse el próximo jueves con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para rubricar un traspaso de similares características.