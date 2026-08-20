Sáenz se pone al frente de un reclamo histórico de las provincias del norte del país

Durante más de veinte años, el mapa energético argentino reconoció una sola forma de rigor climático: el frío. El régimen de zonas frías subsidió el gas de millones de hogares del centro y el sur, financiado con un cargo que pagan todos los usuarios, incluidos los del Norte, que nunca recibieron un peso de ese esquema. Del otro lado del mapa, las familias que atraviesan seis meses de temperaturas extremas -y que en buena parte del territorio ni siquiera tienen acceso a la red de gas natural- quedaron afuera de toda consideración.

Ese desequilibrio empezó a corregirse esta semana. El martes, en el Ministerio de Economía, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro Luis Caputo -acompañados por la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González- acordaron con los gobernadores de Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes y Jujuy un nuevo esquema de subsidios eléctricos para las regiones cálidas y muy cálidas. La Rioja participó a través de sus equipos técnicos.

El acuerdo es concreto y medible. En las zonas muy cálidas, el consumo eléctrico alcanzado por el subsidio pasaría de 300 a 550 kWh; en las zonas cálidas, de 150 a 300 kWh. El beneficio regiría entre noviembre y abril, los meses en que la factura de luz se dispara en el NOA y el NEA. Según explicó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, el esquema permitiría subsidiar entre un 50 y un 80% del costo de la electricidad, según la categoría de zona.

"El beneficio es subsidiar parte de la electricidad. Estamos hablando de entre un 50 y un 80%, dependiendo de si son zonas cálidas o muy cálidas", detalló el mandatario en diálogo con la prensa.

Un reclamo con números

Sáenz llevó a la mesa de Hacienda un dato que ordena toda la discusión: Salta ya paga con recursos propios lo que en otras provincias financia la Nación. El régimen provincial de Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas, creado por el Decreto 50/23, alcanza hoy a unas 106.000 familias y le costó al Tesoro salteño cerca de $1.800 millones por mes durante el último verano: unos $9.000 millones al año, íntegramente provinciales.

Sobre esa base, el gobernador gestiona que el reconocimiento nacional no se limite a los actuales beneficiarios, sino que se extienda a unas 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Para Sáenz, el problema es estructural: "El país está dividido en tres partes: el norte, el centro y el sur. Y realmente es un país injusto, porque el Norte viene subsidiando desde hace muchos años a las zonas frías". En esa línea, comparó el reclamo con otra deuda federal pendiente: "Esto es como la coparticipación, que no se resuelve desde el 94. Y me parece que esto puede poner un poquito de justicia".

Que dure más que un verano

El eje que sostuvo el gobernador durante la negociación no fue únicamente el monto, sino la permanencia. La experiencia de las últimas décadas es la de beneficios que se anuncian, se aplican una temporada y se discontinúan sin aviso, por lo que su posición fue que el nuevo esquema naciera con un instrumento que le diera continuidad jurídica. "Lo que logramos es ponernos de acuerdo en que esto hay que resolverlo: a través de una resolución, de una ley o de un decreto, pero con algo que le dé continuidad en el tiempo", aseveró.

En lo inmediato, el instrumento previsto es una resolución de la Secretaría de Energía, que permitiría poner el beneficio en marcha antes del verano, y una ley posterior que lo consolide. Consultado sobre la lectura política del acuerdo, Sáenz separó el beneficio de cualquier capitalización partidaria: "Es un subsidio para la gente que lo vive, independientemente de que el usuario sea libertario, peronista o radical". Y anticipó el terreno de la discusión cuando el tema llegue al recinto: "Que vayan y le expliquen a la gente del Norte, los que votan en contra, que votaron en contra por una cuestión ideológica y política".

El proyecto de zonas frías obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo e ingresó al Senado dos días después, donde permaneció sin tratamiento durante casi tres meses. La definición alcanzada esta semana en el Palacio de Hacienda es, en los hechos, la respuesta a la condición que el Norte Grande venía sosteniendo: ningún acuerdo energético sin un reconocimiento equivalente para las provincias donde el problema no es el frío, sino el calor.