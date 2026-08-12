Salud: el Gobierno celebró un ahorro de $116.072 millones en la compra de medicamentos de alto costo

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) informó que, a un año de la puesta en marcha de la Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC), el sistema de salud acumuló un ahorro de más de $116.072 millones en la compra de este tipo de tratamientos.

Se trata de la plataforma oficial del organismo para gestionar los medicamentos de alto costo a partir de un esquema de gestión centralizada, trazabilidad, financiamiento solidario y transparencia, y sin fondos del Estado Nacional. El sistema fue implementado el 1° de julio de 2025.

Según detalló la Superintendencia, el mecanismo representa una eficiencia en el gasto del 90%: donde antes se pagaban $100, hoy se abonan alrededor de $10. El dato cobra relevancia si se considera que un paciente con hemofilia severa puede requerir tratamientos por cientos de millones de pesos.

SIGMAC: AHORRO Y EFICIENCIA PARA EL SISTEMA DE SALUD



Un paciente con hemofilia severa puede requerir tratamientos por cientos de millones de pesos. Por eso en la SSSalud creamos la Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC): gestión centralizada,... pic.twitter.com/HZB699BCQt August 12, 2026

Más cobertura para pacientes con hemofilia

En el marco del programa, el organismo amplió la cobertura de Factor VIII a adultos e incorporó el Emicizumab, lo que generó un ahorro adicional de más de $50.000 millones.

Trabajar por la sostenibilidad financiera del sistema, remarcaron desde la SSSalud, es cuidar el acceso a la salud y la libertad de elegir de cada usuario.