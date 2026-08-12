Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 12 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
COBERTURA

¡EN VIVO! Megamarcha y manifestación en el Congreso

EFICIENCIA

Salud: el Gobierno celebró un ahorro de $116.072 millones en la compra de medicamentos de alto costo

A un año de la puesta en marcha del SIGMAC, la Superintendencia de Servicios de Salud destacó una eficiencia del 90% en el gasto y la incorporación de nuevas coberturas para pacientes con hemofilia.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) informó que, a un año de la puesta en marcha de la Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC), el sistema de salud acumuló un ahorro de más de $116.072 millones en la compra de este tipo de tratamientos.

Se trata de la plataforma oficial del organismo para gestionar los medicamentos de alto costo a partir de un esquema de gestión centralizada, trazabilidad, financiamiento solidario y transparencia, y sin fondos del Estado Nacional. El sistema fue implementado el 1° de julio de 2025.

Según detalló la Superintendencia, el mecanismo representa una eficiencia en el gasto del 90%: donde antes se pagaban $100, hoy se abonan alrededor de $10. El dato cobra relevancia si se considera que un paciente con hemofilia severa puede requerir tratamientos por cientos de millones de pesos.

Más cobertura para pacientes con hemofilia

En el marco del programa, el organismo amplió la cobertura de Factor VIII a adultos e incorporó el Emicizumab, lo que generó un ahorro adicional de más de $50.000 millones.

Trabajar por la sostenibilidad financiera del sistema, remarcaron desde la SSSalud, es cuidar el acceso a la salud y la libertad de elegir de cada usuario.

1
Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026
ES OFICIAL

Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
La Gitana del Cronicazo reveló el número que promete estallar en la Quiniela
IMPERDIBLE

La Gitana del Cronicazo reveló el número que promete estallar en la Quiniela

4
Alerta ANSES: desde qué edad se puede tramitar la jubilación
IMPORTANTE

Alerta ANSES: desde qué edad se puede tramitar la jubilación

5
Declaró el médico que provocó un daño ambiental que tardaría 100 años en repararse
QUÉ AFIRMÓ

Declaró el médico que provocó un daño ambiental que tardaría 100 años en repararse

Más de Política