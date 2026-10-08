El fuerte mensaje de Sandra Pettovello tras la toma de estudiantes al Palacio Pizzurno

El Gobierno cuestionó la ocupación del edificio y afirmó que investigará los daños y las responsabilidades.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial contra estudiantes universitarios que participaron de la toma de la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en el Palacio Pizzurno.

La medida se produjo luego de una protesta por el financiamiento universitario, que comenzó con una sentada y terminó con el ingreso de manifestantes al edificio.

La funcionaria expresó su postura a través de sus redes sociales con una frase que marcó la posición oficial frente al conflicto: "Por la fuerza, nada".

Por la fuerza nada. @JMilei https://t.co/GoPDBU9Wht — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) October 7, 2026

El reclamo estudiantil incluía pedidos vinculados con el presupuesto de las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué pasó en la Secretaría de Educación

La protesta comenzó durante la jornada del miércoles con una sentada frente al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación. Posteriormente, un grupo de estudiantes ingresó al edificio y decidió permanecer en el hall para reclamar una respuesta de las autoridades.

Entre los reclamos planteados por los estudiantes aparecen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, la aplicación del boleto educativo y mayores partidas destinadas a residencias y comedores universitarios.

Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el episodio como una "toma violenta" y sostuvieron que durante la protesta se produjeron daños en el patrimonio público. La posición oficial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que quedó a cargo de avanzar con la presentación judicial.

La evacuación del edificio se realizó con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía Federal Argentina (PFA). Los estudiantes fueron finalmente desalojados de las instalaciones.

La respuesta de Sandra Pettovello

Tras la toma, Pettovello publicó el mensaje "Por la fuerza, nada" y cuestionó el método utilizado durante la protesta. La ministra sostuvo que el derecho a manifestarse debe desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por las instituciones democráticas.

En el comunicado oficial, el Gobierno señaló que la presentación judicial tendrá como objetivo determinar qué ocurrió durante la protesta, establecer si existieron daños y definir las responsabilidades correspondientes.

"El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes", expresó el comunicado.

El texto también fijó la posición del Ejecutivo frente a las ocupaciones de edificios públicos y sostuvo: "No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley".

Desalojados @JMilei @AleCiroAlvarez https://t.co/bQ6o6VlT3p — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) October 7, 2026

El reclamo por el financiamiento universitario

La protesta se produjo en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sector universitario por el financiamiento de las universidades públicas. Los estudiantes reclamaron respuestas sobre los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de la legislación vigente.

De esta manera, la denuncia penal anunciada por Sandra Pettovello suma un nuevo capítulo al conflicto entre el Gobierno y las organizaciones estudiantiles, mientras la Justicia deberá determinar, a partir de la presentación correspondiente, los hechos y eventuales responsabilidades que sean materia de investigación.