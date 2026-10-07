Santa Fe separará sus elecciones de la nacional y mantendrá las PASO

Santa Fe desdoblará sus elecciones de las nacionales según anticipó en las últimas horas el gobernador Maximiliano Pullaro que además ratificó que habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"A nuestro criterio, tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando", justificó el mandatario provincial en declaraciones a la prensa.

En este marco, adelantó que la presentación de listas se hará en febrero, las primarias en abril y las elecciones generales municipales y provinciales en julio. No obstante, aclaró que el calendario aún está en estudio.

"El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos", apuntó y subrayó: "El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca".

De esta manera, Santa Fe se suma al desdoblamiento de su calendario electoral junto a otras provincias como Tucumán, Salta, Chubut y Neuquén que tomaron la misma decisión de separar sus comicios de los nacionales que se llevarán a cabo el 24 de octubre.

Qué se elegirá en Santa Fe en 2027

El año próximo los ciudadanos santafesinos deberán acudir a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales.

Además, en Rosario elegirán a los estatuyentes, quienes redactarán la primera carta orgánica de la ciudad.