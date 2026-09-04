Santilli designó a Adrián González como nuevo presidente del Correo Argentino

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, oficializó la designación de Adrián González como nuevo presidente de la empresa estatal Correo Argentino.

La decisión se enmarca en la reestructuración de los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Coordinación, buscando dotar de una nueva impronta técnica y legal a la gestión de la compañía postal pública.

Objetivos de gestión para la empresa postal

La nueva conducción tendrá entre sus prioridades avanzar en la optimización operativa del Correo Argentino, garantizar el despliegue logístico institucional y adecuar la estructura funcional a las metas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Con esta actualización en el directorio, las autoridades nacionales ratificaron la continuidad de las reformas administrativas orientadas a la eficiencia presupuestaria en las empresas del sector público.

Perfil profesional y trayectoria del nuevo funcionario

El flamante titular de la entidad es un abogado con especialización en derecho público y regulación electoral, áreas clave para el funcionamiento operativo de la empresa de logística oficial.

Adrián González ya contaba con antecedentes en la función pública dentro de estructuras normativas y de administración estatal antes de ser promovido al frente del directorio.

Su nombramiento se formaliza luego de que el área de empresas públicas pasara a estar bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete conducida por Diego Santilli, quien asumió la responsabilidad de reordenar las conducciones de organismos clave del Estado.