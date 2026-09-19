Santilli le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali: "Estuvo divertido"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió al video compartido por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el que aparece tarareando "No me importa", una canción de Lali Espósito.

"Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así, me parece bien", resaltó el funcionario en rueda de prensa.

La artista tuvo algunos cruces con el mandatario y se ha expresado en desacuerdo con la gestión actual del oficialismo.

No obstante, Javier Milei también minimizó el gesto el pasado viernes y consideró: "Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema".

En esa línea, el mandatario sostuvo que le parece "una tontería mayúscula politizar el arte" y profundizó: "Luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron".

La respuesta a quejas de Bullrich

Por su parte, se refirió a los cuestionamientos lanzados por la ex ministra de Seguridad en torno a los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, al plantear que el tema "no salió a la luz".

"Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa de trabajo hablamos los temas. Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total. Pero sí, lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos. Los temas nuestros los hablamos los martes", enfatizó Santilli.

Y remarcó: "Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas".