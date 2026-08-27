Santilli recibió a gobernadores del centro del país: tratativas mientras se definen las estrategias electorales

Mientras Nación y las provincias entran en los meses de definición de sus estrategias electorales para el 2027, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, recibió esta tarde en la Casa Rosada a tres gobernadores del centro del país: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Ya en el anticipo del encuentro, fuentes de Presidencia revelaron que el gobierno de Javier Milei analiza, entre otros asuntos de interés mutuo, un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, como los industriales, afectados fuertemente por la suba de tarifas.

Los jefes provinciales no realizaron declaraciones al retirarse de la Sede de Gobierno. Frigerio (PRO) es considerado un aliado en la Rosada; en tanto, Pullaro es radical y conduce Unidos para Cambiar Santa Fe (un frente local entre UCR, el PRO y el Partido Socialista) que mantiene una postura pragmática con La Libertad Avanza; una relación similar que la del santafesino tiene Llaryora del peronismo cordobés con Milei.

Fuentes de la jefatura de Gabinete informaron luego del encuentro que en el despacho de Santilli dialogaron "sobre distintos temas de trabajo conjunto entre el Gobierno y la Región Centro".

Pullaro, Santilli, Llaryora y Frigerio en la Casa Rosada.

Y puntualizaron que "conversaron sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado".

Acompañó a Santilli el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y a Llaryora el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.

Santilli recibe a enviados de Macri: Ritondo y De Andreis

La agenda del jefe de Gabinete Diego Santilli continuará a las 17 con la segunda reunión entre La Libertad Avanza y el PRO de cara al 2027.

Ocurre en medio de la caída en las encuestas de Milei y tras el llamado telefónico entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente de la Nación y fundador del PRO, Mauricio Macri.

Santilli, los Menem y el PRO.

Santilli junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de la Presidencia y armador de LLA, Eduardo "Lule" Menem, recibirán al jefe de bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y al diputado y secretario general del PRO, Federico De Andreis.

Se adelantó oficialmente que el encuentro "busca profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con foco en las reformas pendientes y la coordinación de la agenda legislativa y territorial".