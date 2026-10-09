Santilli avanzó en reuniones clave con gobernadores

El Jefe de Gabinete, Diego Santilli encabezó este viernes una nueva ronda de negociaciones con diversos gobernadores con el objetivo de encauzar el diálogo político entre la Nación y las administraciones provinciales.

Así las cosas, el funcionario nacional recibió en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

El encuentro forma parte de la estrategia del oficialismo para articular acuerdos parlamentarios y consolidar apoyos institucionales en el Congreso de la Nación.

Diálogo político y Presupuesto en agenda

Durante las reuniones, las autoridades abordaron el reparto de fondos y la negociación del Presupuesto, un punto central para los mandatarios provinciales.

Asimismo, los representantes de los ejecutivos subnacionales expusieron sus reclamos de gestión y debatieron los alcances de la reforma electoral promovida por la administración nacional.

Búsqueda de acuerdos para las primarias

Otro de los ejes de las conversaciones estuvo centrado en las iniciativas legislativas vinculadas a la posible modificación o suspensión de las PASO.

Con estas rondas de contactos, la Jefatura de Gabinete busca afianzar consensos con las provincias para garantizar la gobernabilidad y destrabar proyectos legislativos clave.