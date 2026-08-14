Santilli y Caputo sellaron un convenio con gobernadores en Catamarca: la Rosada busca atraer aliados

La Casa Rosada se mueve para reforzar vínculos con potenciales aliados de cara a las elecciones 2027 y, si bien estaba en agenda hace rato, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, no dudaron hoy en viajar a Catamarca para una foto con el gobernador anfitrión Raúl Jalil y su par de Santiago del Estero, Elías Suarez.

Para "avanzar en una agenda de trabajo con las provincias", según marcaron desde el Gobierno nacional, se concretó la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra hídrica financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y firmaron acuerdos para delegar en Catamarca la gestión integral de tramos de rutas nacionales.

Santilli aseguró que "la posición del presidente Javier Milei es el federalismo. Esta obra muestra el camino de la eficiencia para alcanzar una Argentina federal", marcó.

Con el envío del combo Santilli - Caputo, la Rosada intenta dar una señal clara de predisposición con potenciales socios en las urnas, pero aún mas importante, en la previa que se dará a fin de este año cuando La Libertad Avanza intente conseguir la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso.

La mesa política que encabeza Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, considera que esa instancia es clave para desordenar al peronismo (aparentemente en marcha para alcanzar un frente amplio) y buscar la reelección de Milei. Para anular las PASO, necesita el apoyo del PRO, el radicalismo y terminales de gobernadores peronistas.

Santilli, Jalil, Caputo y Suárez en Catamarca.

Santilli trabaja hace rato en afianzar la relación con provincias donde gobierna la oposición dialoguista y la presencia de Caputo (a cargo de la "billetera" de Nación) refuerza ese ímpetu conciliador.

En ese marco, la visita de los ministros nacionales a Catamarca incluyó su participación en un acto oficial de la provincia, en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). El gesto no es habitual por parte de la Casa Rosada.

Dijo el ministro Caputo: "Poder ayudar al Norte, a las familias que tienen estas necesidades hace tantos años, es una de las razones principales por las que estamos en esto".

"El objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos", sostuvo.

Advertencia del peronismo a gobernadores dialoguistas

"Los que le voten a Milei la eliminación o la suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de cuatro años más de este infierno si es reelecto", advirtió esta semana el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, Gerardo Martínez.

Fue luego de la reunión que convocó junto al jefe de bloque Justicialista en el Senado, José Mayans, y de la que participaron gobernadores, entre ellos el bonaerense, Axel Kicillof; el excandidato presidencial, Sergio Massa; y el diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros.

Jalil con Santilli y Caputo tras la advertencia del peronismo.

Es luego de esa cumbre que Jalil, del Partido Justicialista (PJ), recibió al Jefe de Gabinete y al Ministro del partido de Milei. La obra de infraestructura atraviesa también la jurisdicción de Santiago del Estero y contó con la presencia de Suárez.

El gobernador electo por el Frente Cívico por Santiago, una fuerza política de alianza local que reúne a radicales y peronistas está alineada con la gestión de Gerardo Zamora, quien participó de la reciente reunión del peronismo en Buenos Aires y tiene intenciones de competir en una primaria con otros precandidatos.