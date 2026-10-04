Scott Bessent aseguró que "la estabilización de Argentina propició un cambio radical en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, justificó la asistencia financiera otorgada a la Argentina en 2025 y afirmó que el gobierno de Donald Trump podría realizar intervenciones similares en otros país.

"Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con Estado Unidos", recalcó Bessent durante una entrevista que concedió al sitio Axios.

En este marco, consultado sobre la posibilidad de volver a utilizar este tipo de herramientas en otros países, subrayó: "¿Podríamos volver a hacerlo? Por supuesto".

El año pasado y para respaldar al gobierno de Javier Milei, Estados Unidos compró pesos y puso a disposición de Argentina una línea de swap por 20.000 millones de dólares, medidas que apuntaron a estabilizar el mercado cambiario y evitar una profundización de la crisis económica.

Asimismo, la declaración de Bessent llegó después de una semana en la que el riesgo país argentino alcanzó los 655 puntos básicos, máximo del año, entre un escenario internacional más adverso por la suba de tasas internacionales, el deterioro de los indicadores económicos internos y las dudas de los inversores sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones de 2027.