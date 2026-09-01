Se amplía el cobro a extranjeros no residentes: cuatro hospitales SAMIC adhirieron a la medida

Cuatro hospitales SAMIC -de gestión compartida entre la Nación, las provincias y los municipios- adhirieron a la normativa que dispone el cobro de la atención médica a los extranjeros no residentes en el país. Se trata del Garrahan, El Cruce de Florencio Varela, el Bicentenario de Esteban Echeverría y el Néstor Kirchner de Laferrere, en La Matanza.

La adhesión se enmarca en la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones, que reglamentó el cobro a quienes no cuentan con residencia permanente en los hospitales administrados por el Estado nacional. La norma aplica, a su vez, el DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones.

Según detalló la cartera sanitaria, las situaciones que impliquen un riesgo inminente para la vida continuarán siendo atendidas de manera gratuita. "Una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores deberán ser abonadas", precisó Lugones a través de sus redes.

Los hospitales alcanzados

La resolución ya regía en cinco hospitales nacionales: el Alejandro Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo, el Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Con la incorporación de los cuatro SAMIC, la Vocería Presidencial expresó además su expectativa de que se sumen los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas y Favaloro de Rafael Castillo.

La postura del Gobierno

Al comunicar la medida, Lugones sostuvo que "la gratuidad no puede seguir siendo una obligación unilateral sostenida con el esfuerzo de los argentinos mientras nuestros ciudadanos deben pagar cuando se atienden en el exterior". El ministro afirmó que, bajo la conducción del presidente Javier Milei, el Gobierno busca "terminar con los privilegios" y administrar los recursos del sistema de salud "para fortalecer la atención de los argentinos".