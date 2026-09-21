Se amplió la agenda de Milei en Nueva York: Escudo de las Américas y bilateral con Netanyahu

Al filo de partir hacia Nueva York, se confirmó la ampliación de la agenda oficial del presidente de la Nación, Javier Milei. Cumbre del "Escudo de las Américas"; bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y como anticipó cronica.com.ar, mano a mano clave con funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, Marco Rubio.

En la previa del 19° viaje de Milei a los Estados Unidos, se especuló con una reunión con el presidente republicano, Donald Trump.

Aunque no se descarta completamente una bilateral, el mandatario nacional tendría foto con Trump y otros Jefes de Estado aliados del republicano en el continente, a las 15, en la cita "Escudo de las América".

No participará el presidente de Brasil, Lula da Silva, cada vez más cerca de las elecciones en su país y quien ultima un fuerte discurso para la ONU con críticas a la Casa Blanca.

Milei, detrás de Trump, en el Escudo de las Américas.

Por su parte, Milei sí mantendrá un encuentro cerrado mañana a las 19.55 con el secretario de Estado norteamericano, Rubio, con quien tiene muy buena afinidad. Ya se reunieron anteriormente en la Casa Rosada.

Un dato importante sobre la agenda de Trump y por confirmarse es si mantendrá o no una bilateral en Nueva York con el primer ministro de su aliado histórico, Reino Unido, Andy Burnham.

A todos los reúne la la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), pero el foco del gobierno argentino estará puesto en cualquier gesto de los representantes de la Casa Blanca sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, por más sutil que sea.

Milei aseguró que Trump dijo que está dispuesto a revisar la posición de neutralidad de los Estados Unidos en la disputa con Reino Unido.

Milei habla en la ONU el miércoles al mediodía.

En ese marco, cobra relevancia cada movimiento en la ONU de los estadounidenses, por lo menos hasta el miércoles al mediodía, cuando Milei brinde su discurso ante la Asamblea.

El Presidente viene trabajando hace rato en el texto que leerá desde el prestigioso atril con eje en Malvinas y ayuda de sus mas estrechos colaboradores, como Santiago Caputo. Lo que ocurra mañana, puede provocar algún cambio.

La agenda ampliada de Javier Milei: bilateral en Nueva York

A las 9.30 de mañana, Milei arribará al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. No viaja esta vez acompañado de Karina Milei. Integra la comitiva el canciller Pablo Quirno. En Nueva York ya se encuentra de forma anticipada el ministro de Economía, Luis Caputo.

A las 15 el Presidente participará del "Escudo de las Américas". Luego, a las 17:00, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio "Ohev Yisrael". La agenda continuará a las 19 con un encuentro con Roberto Salinas, a las 19:55 con una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y concluirá a las 20:30 con un encuentro con el economista Xavier Sala i Martin.

Milei y Marco Rubio.

El miércoles a las 12, Milei intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de la ONU.

A las 16 expondrá en la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Más tarde, a las 18, mantendrá una reunión con empresarios de Americas Society/Consejo de las Américas, encabezada por Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 ejecutivos. La jornada finalizará a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

El jueves a las 13, disertará ante The Economic Club of New York, con una exposición de hasta 30 minutos seguida de preguntas moderadas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

A las 17, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a las 17:30 participará del Encuentro de Líderes de América Latina junto al mandatario israelí.

Finalmente, a las 21 emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires, con una duración estimada de 10 horas y 30 minutos. Llegará el viernes 8:30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.