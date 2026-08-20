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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
CRÍTICA

"Se le pincharon las llantas del relato al ¨experto en crecimiento con o sin dinero¨"

La diputada nacional cuestionó el impacto socioeconómico del Gobierno tras reaccionar a un mensaje sobre la pérdida de puestos de trabajo.

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La interna política y las críticas a la gestión económica del presidente Javier Milei sumaron un nuevo capítulo luego de que la diputada nacional Marcela Pagano lanzara duras definiciones contra el oficialismo. 

La legisladora reaccionó públicamente a una publicación del periodista especializado en tecnología Julio Ernesto López, quien expuso cifras sobre la contracción del mercado laboral en comparación con períodos de mayor inflación.

La interna política y las críticas a la gestión económica del presidente Javier Milei sumaron un nuevo capítulo luego de que la diputada nacional Marcela Pagano lanzara duras definiciones contra el oficialismo. 

La legisladora reaccionó públicamente a una publicación del periodista especializado en tecnología Julio Ernesto López, quien expuso cifras sobre la contracción del mercado laboral en comparación con períodos de mayor inflación.

El debate por la pérdida de puestos de trabajo

El desencadenante de la polémica fue un mensaje en redes sociales donde Julio Ernesto López afirmó que, a pesar de los altos índices inflacionarios del pasado, anteriormente existían 500 mil puestos de trabajo más que en la actualidad. 

Esta declaración reabrió la discusión sobre el costo social de los programas de estabilización macroeconómica implementados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al responder a esa postura, Marcela Pagano sostuvo que la situación actual beneficia únicamente a un sector reducido ligado a la política y a los negocios. En sus palabras, remarcó que solo "los ñoquis de Milei y la Casta (unos pocos operadores políticos y empresarios) están ganando dinero".

Cuestionamientos al discurso oficial

La diputada profundizó sus críticas al señalar que "se le pincharon las llantas del relato al 'experto en crecimiento con o sin dinero'", en referencia directa a los eslóganes y teorías económicas promovidas por el Presidente.

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