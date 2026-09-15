Se reactiva el debate de la reforma electoral: las PASO y Ficha Limpia como ejes principales

El Senado reactivará el debate en comisión de la reforma electoral esta jornada desde las 15:30, aunque la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa siendo el principal punto de controversia entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se retomará en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, donde se habilitó no solo el proyecto impulsado por el Gobierno, sino también otras dos iniciativas del PRO y Despierta Chubut vinculadas con la implementación de la Ficha Limpia.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, decidió reabrir el debate luego del reclamo de los bloques aliados para que fueran tratados los proyectos de Ficha Limpia, que prohíbe que los candidatos condenados en segunda instancia por determinados delitos puedan postularse a cargos electivos.

La intención del oficialismo es avanzar con una ronda de consultas sobre la reforma electoral mientras continúan las negociaciones con los bloques dialoguistas, con el objetivo de alcanzar consensos sobre los principales puntos de diferencia: la eliminación o suspensión de las PASO y el esquema de financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, para el Gobierno el punto central continúa siendo la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa con la que todavía no logra reunir los votos necesarios para evitar la realización de internas abiertas para definir las candidaturas a presidente y legisladores nacionales en 2027.

La reforma electoral requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y de 129 en la Cámara de Diputados para su aprobación.

Actualmente, el oficialismo no cuenta con el respaldo suficiente del radicalismo ni del PRO, dos espacios que resultan claves para alcanzar esas mayorías.

Las negociaciones para alcanzar un consenso sobre la eliminación o suspensión de las PASO se desarrollan en dos frentes. Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores. Por otro, Bullrich encabeza el diálogo con los legisladores en el Senado.

Hasta el momento, solo manifestaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa, y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió en su provincia la suspensión de las primarias.

En tanto, todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir, y Santa Cruz, Claudio Vidal.

Detalles del proyecto





Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.

Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5% del padrón de cada distrito.

El Gobierno de Javier Milei mantiene como objetivo la eliminación de las elecciones PASO.

Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y tener un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2% al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual el destinado al Fondo Partidario Permanente.

No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en 2019 y 2023.

Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.



Reforma del BCRA





Por otro lado, Bullrich refirió ayer que "la Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene" en el recinto del Senado. Lo hizo durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.



