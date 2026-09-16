Se reinició el debate de la reforma electoral y el oficialismo busca avanzar con los acuerdos: retoma las negociaciones con gobernadores

Con una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Senado retomó esta semana el debate de la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Desde La Libertad Avanza (LLA) reconocen que todavía no tienen los votos para aprobar el proyecto por lo que en los próximos días buscarán avanzar con los acuerdos con los denominados sectores dialoguistas. Las conversaciones se darán tanto a nivel legislativo como entre funcionarios nacionales y gobernadores aliados.

"En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas", admitió la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tras la reunión de comisión.

Patricia Bullrich admitió que el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar la reforma electoral (Foto Senado).

Es que el oficialismo necesita alcanzar los 37 votos a favor para sancionar la reforma en el Senado, una mayoría que supera las 21 bancas con las que cuenta. Por eso, las negociaciones están concentradas principalmente en el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), además de los acuerdos que el Gobierno intenta sellar con los gobernadores aliados.

Hasta el momento, tanto el macrismo como la UCR se expresaron en contra de terminar con las primarias y propusieron, en cambio, convertirla en optativa y solo para aquellos frentes que tengan internas.

Reuniones con gobernadores

Mientras Bullrich dialoga con sus compañeros de otros espacios legislativos para intentar avanzar con el debate, las negociaciones para reunir las mayorías necesarias también se desarrollan fuera del Congreso y tienen como uno de sus principales interlocutores al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El ministro coordinador recibirá este miércoles a las 15 en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Pasado el mediodía, el jefe de Gabinete recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Diego Santilli recibirá al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en Casa Rosada (Foto X @RaulJalil_ok).

Qué plantea la reforma política

Entre sus principales puntos, el proyecto que promueve el oficialismo contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación del sistema de Ficha Limpia.

También eleva el piso de votos exigido y aumenta la cantidad de distritos o afiliados necesarios para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. Además, plantea eliminar la publicidad gratuita en los medios de comunicación y el debate obligatorio de candidatos presidenciales.