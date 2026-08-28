Se reúne el Consejo del Salario Mínimo: el Gobierno impulsa un piso de $1.000.000

Este viernes se vuelve a reunir, de manera virtual, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (CSMVM). En ese marco, la Secretaría de Trabajo de la Nación, que conduce Julio Cordero, impulsa un salario mínimo de al menos $1.000.000 para agosto de 2026, en el marco de la renegociación de convenios colectivos.

Fuentes del Gobierno confirmaron que "lo tienen que negociar sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos". Agregaron que "ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, UOCRA, Sanidad".

Actualmente, ese piso legal rige para quienes no están amparados por negociación colectiva y, en agosto, se ubica en $376.600.

En esa línea, el Consejo del Salario piensa revisar hoy a las 14. En esa mesa de negociación se revisarán los montos vigentes y posibles incrementos. Antes, a las 10, se realizará otra audiencia donde se tratarán los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) le solicitaron a la Secretaría de Trabajo que la reunión del Consejo del Salario fuera presencial y no virtual. Las centrales obreras argumentaron que en el encuentro se discutirá la actualización del salario mínimo, una definición que impacta en los ingresos laborales, por lo cual resulta imprescindible que el diálogo entre empresarios, sindicalistas y gobierno sea cara a cara.

En la nota enviada a la presidenta alterna del Consejo y subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, para pedir el cambio de modalidad, la CGT señaló que "la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran (al Consejo del Salario)". Agregó que "como quedó demostrado en las últimas sesiones, la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados".

Sin embargo, el pedido fue rechazado. De todas maneras, las tres centrales obreras analizan movilizarse igual hoy ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, CABA.

En cuanto a la propuesta del millón de pesos como salario mínimo, desde la CGT se recibió con reservas y plantean que el ingreso básico debe ser equivalente a una canasta básica familiar, hoy de $1.564.716.