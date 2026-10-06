Se suspendió la mesa política en Casa Rosada y Karina Milei visita a gobernadores aliados

El Poder Ejecutivo decidió suspender la reunión de la mesa política prevista para este martes en la Casa Rosada y confirmó, en su lugar, un viaje oficial a la provincia de Salta. La comitiva nacional mantendrá un nuevo acercamiento con dos mandatarios provinciales clave para sostener la agenda del oficialismo en el Congreso.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, encabezarán la delegación que se mostrará junto al gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y su par de Catamarca, Raúl Jalil.

La actividad se desarrollará en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la Puna salteña, con motivo de la puesta en marcha de una obra minera estratégica.

La comitiva, integrada también por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participará de la inauguración formal de la Planta II del Proyecto Sal de Oro.

Durante la jornada se llevará a cabo la presentación del informe de finalización de obra, el corte de cintas de la nueva unidad productiva y la firma de un Memorándum de Entendimiento para desarrollar las etapas III y IV del emprendimiento, con el objetivo final de alcanzar una escala de producción anual de 100.000 toneladas de productos derivados del litio.

El cuadro de oradores del evento estará conformado por el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador de la República de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; los gobernadores mencionados, el jefe de Gabinete y la secretaria general de la Presidencia.

Negociaciones políticas, reforma electoral y agenda legislativa





El despliegue territorial en el Norte argentino se enmarca en la búsqueda del Gobierno libertario por tejer respaldos provinciales que permitan destrabar la reforma política, cuyo eje central es la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

La iniciativa está vinculada con los intercambios iniciados en el cónclave desarrollado en París, donde la administración nacional y 13 gobernadores mantuvieron encuentros en el marco de un evento de inversiones.

En ese contexto, La Libertad Avanza explora esquemas de alianza o convivencia política con los oficialismos provinciales. La estrategia apunta a configurar "un pacto de no agresión", mediante el cual el oficialismo nacional evitaría presentar estructuras competitivas de peso que pongan en riesgo las reelecciones de los mandatarios provinciales dialoguistas, a cambio de que estos garanticen su acompañamiento a la reelección del líder libertario.

Debido a estas tratativas, el tratamiento de la reforma electoral en el Senado permanece adormecido, con previsiones de retomar el debate durante el transcurso de octubre para conseguir dictamen y avanzar hacia una eventual sesión a finales de mes.

En paralelo a la discusión electoral, la Casa Rosada continúa las conversaciones legislativas sobre proyectos claves como el Presupuesto 2027 y el DNU 70/2023, que contempla la desregulación de la Ley de Tierras, tras el reciente fallo dictado por la Corte Suprema.



