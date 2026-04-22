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Miércoles, 22 de abril de 2026

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Debate

Segundo día de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Montevideo

Por segundo día consecutivo se desarrollará en la capital uruguaya el debate sobre comunicación política mas importante de habla hispana.

Por segundo día consecutivo se desarrollará en Montevideo la Cumbre Mundial de Comunicación Política, bajo la presidencia de Daniel Ivoskus, y con amplia participación de comunicadores y líderes regionales.

Durante este segundo día, el foco se desplazó de la estrategia electoral hacia la complejidad del ejercicio del poder. En un clima regional de alta volatilidad y escepticismo social, la agenda priorizó la comunicación gubernamental como eje de estabilidad institucional.

Las ponencias se centrarán en desmenuzar los fallos recurrentes en la comunicación oficial. Expertos con trayectoria en el sector público analizarán la fricción entre la agenda mediática y los objetivos del Estado, destacando, por un lado, la dificultad para mantener relatos coherentes a largo plazo, por otro la toma de decisiones bajo presión extrema, y por fin, el aprendizaje a partir de casos reales de gestión de crisis.

Si bien la Inteligencia Artificial sigue siendo protagonista, el debate abandona el optimismo técnico para adoptar una mirada crítica. Ya no se discute solo como optimizadora de campañas, sino como un factor que altera radicalmente:

  • La producción y veracidad de la información.

  • La formación de la opinión pública.

  • Los riesgos éticos de la automatización y la desinformación masiva.

Por último, un bloque clave trabajará sobre la polarización y los sesgos cognitivos. Diversos analistas expusieron cómo el exceso de datos y la carga emocional en el discurso político están reconfigurando el vínculo entre los mandatarios y la sociedad.

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