Semana caliente para Milei: pulseada en el Congreso sobre morosidad y proyecto por Malvinas

Después de la cadena nacional sobre Malvinas, crece la expectativa por el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el presidente Javier Milei. Será una semana caliente, a su vez, por la ofensiva parlamentaria de la oposición para una sesión el miércoles sobre morosidad de millones de familias.

Los alfiles parlamentarios de la Libertad Avanza se preparan para recibir el texto que enviará la Casa Rosada y que trata asuntos delicados sobre política exterior e incluye la seguridad de sectores críticos para la defensa y monitoreo de Malvinas y áreas circundantes y sus recursos naturales, como así también, requisitos para empresas.

Se esperan los detalles en combo con más gestos de cercanía del presidente Milei con su socio en la Casa Blanca de los Estados Unidos, Donald Trump, una relación estratégica a la que el gobierno vuelve a jugarle un pleno de confianza, tras mil días en el poder.

Se vienen días ruidosos en ese plano, no sólo por la espera del proyecto parlamentario sobre Malvinas que Gran Bretaña sigue de cerca junto con las declaraciones de Trump, también por lo prometido por Milei de avanzar con la construcción (paralizada desde 2023) de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Y con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (con área de Inteligencia -SIDE-, Economía, Defensa y Cancillería adentro del articulado); ocurrirá según dijo con una solicitud de facultades al Congreso "para que el Estado pueda responder con decisiones económicas y diplomáticas".

Desde el peronismo no acuerdista, la izquierda e incluso desde otros bloques dialoguistas con la Casa Rosada, anticiparon que seguirán con lupa el pedido de facultades delegadas de Milei.

Mesa política de Javier Milei: se reúne los martes por agenda legislativa y de gestión.

El foco ante estos desafíos como siempre estará en quien encabeza la mesa política de Milei en la Casa Rosada: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

Se reúnen cada martes en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, figura clave en la relación con los gobernadores y de cara a la reforma electoral (el proyecto incluye la eliminación o suspensión de las PASO nacionales para complicar a la oposición en la definición de sus candidatos). Esto el gobierno planea impulsarlo desde el lunes 15.

Completan la mesa el asesor presidencial Santiago Caputo, la voz que escuchó Milei y articulador del anuncio sobre Malvinas. También, el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

El Gobierno buscará desactivar sesión por morosidad

En ese marco, la oposición hará el quinto intento para tratar alguno de los 30 proyectos presentados para abordar y aliviar la problemática de las familias endeudadas y en mora con bancos y billeteras virtuales.

Será en la Cámara de Diputados y tras ostentar una mayoría de 133 voluntades en la última sesión que le permitiría llegar al quórum. Una opción que no existió hasta ahora y debería, claro, repetirse.

Además de las iniciativas que auxilien a los que tienen deudas en mora, también la oposición podría insistir con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La alarma para la Casa Rosada se encendió con los 133 votos. La morosidad era un tema desestimado públicamente por Milei (hizo un detallado diagnóstico y dio su opinión) y tanto como fue relativizado por el titular de Cámara baja, Martín Menem.

Es así que en una maniobra definida como dilatoria por la oposición, el oficialismo presentó su iniciativa y fijó un cronograma para tratar en comisiones los proyectos ingresados por Diputados sobre el tema.

Ese cronograma arrancó la semana pasada, pero las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda y algunos integrantes de Provincias Unidas confían en abrir la sesión convocada para este miércoles 9 de septiembre y aprobar un emplazamiento a las comisiones para que dictaminen y avanzar con el tratamiento de la morosidad familiar y la prórroga para discapacidad.