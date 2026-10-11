Semana cargada en la agenda del Congreso: ¿Qué se trata en diputados y en senadores?

El Gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas destinadas a las universidades públicas y al sector de discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.

En paralelo, el Senado retomará la actividad parlamentaria después de dos semanas de escaso movimiento. La agenda incluye el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el avance de la reforma de la Ley de Salud Mental, impulsada por el oficialismo.

Diputados: reunión clave para definir el cronograma del Presupuesto 2027

La reunión con los bloques aliados fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores pidieron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para defender la iniciativa.

La Libertad Avanza prevé iniciar el tratamiento el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch. Para esa jornada están previstas las exposiciones de Guberman y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14.

El esquema tentativo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. El objetivo del oficialismo es firmar los dictámenes durante la última fecha y llevar el proyecto al recinto en noviembre, para que luego pueda avanzar en el Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

Sin embargo, el cronograma todavía no es definitivo y dependerá de los acuerdos que el Gobierno consiga con los sectores dialoguistas. La discusión también incluye otros reclamos de los aliados, entre ellos definiciones sobre la Ley de Tierras, el endeudamiento familiar y la discapacidad.

Más fondos para universidades y discapacidad: los reclamos de los aliados

Uno de los principales puntos está relacionado con los recursos destinados a las universidades nacionales y al cumplimiento de las normas vinculadas con discapacidad. Los planteos son impulsados, entre otros, por legisladores cercanos a los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.

En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para reclamar que el Presupuesto 2027 incorpore los fondos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La iniciativa busca garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades, actualizar sus partidas presupuestarias, recomponer los salarios de docentes y no docentes y financiar becas estudiantiles.

El reclamo también cuenta con el respaldo de sectores de la Unión Cívica Radical y de representantes universitarios.

Los pedidos por universidades y discapacidad serán parte de las negociaciones que el oficialismo deberá sostener para reunir los votos necesarios y avanzar con la aprobación del proyecto.

El Gobierno se reunió con bloques aliados para definir el cronograma para discutir el Presupuesto 2027 y otros temas de la agenda.

El Senado se reactiva para definir Patentes y la Ley de Salud Mental

La Cámara alta retomará esta semana el trabajo en comisión con una agenda que tendrá como protagonistas al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la reforma de la Ley de Salud Mental. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará reunir los consensos para avanzar con ambos temas.

Patentes:

El jueves 15 de octubre, a las 14, se realizará un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio para tratar el acuerdo internacional. El objetivo es emitir dictamen con los cambios incorporados por Diputados, que establecen una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional.

Si se reúnen los apoyos necesarios, el Senado podría dar sanción definitiva a la iniciativa en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre. En esa jornada también podrían incorporarse otros proyectos pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono y la denominada Ley Hojarasca.

La cámara de Senadores reactivará su agenda esta semana, con prioridad sobre el tratado de Patentes y la ley de Salud Mental.

Salud Mental:

Bullrich pretende presentar esta semana los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y bloques aliados para reactivar el debate sobre la reforma de la ley vigente. El proyecto, enviado por el Gobierno nacional, propone cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias y en el abordaje de los consumos problemáticos.

Internaciones involuntarias:

Uno de los principales puntos de la reforma es modificar los requisitos para disponer una internación involuntaria. El proyecto establece que deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. De esta manera, la evaluación no quedaría exclusivamente en manos de un psiquiatra.

La propuesta mantiene como condición que exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. También plantea adaptar el abordaje a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.