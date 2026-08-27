Senado: aprobó casi 70 pliegos judiciales y consolida designaciones
Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo logró avalar los nombramientos en la Cámara alta, con foco en el tribunal de alzada de Comodoro Py.
El Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete de casi 70 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, alcanzando un volumen cercano a los 180 nombramientos en la magistratura desde el inicio de la actual gestión.
La Cámara alta avaló el conjunto de designaciones tras un plenario de comisiones y acuerdos en el recinto que permitieron completar casilleros vacantes en juzgados, vocalías y fiscalías de distintos fueros estratégicos.
Entre las aprobaciones más destacadas figura el ingreso de los magistrados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como integrantes titulares de la Cámara Federal porteña, tribunal de alzada clave que revisa las causas penales e investigaciones por presunta corrupción con asiento en los tribunales de Comodoro Py.
Nombramientos clave para tribunales estratégicos
La consolidación de estas ternas en el fueros federal apunta a dinamizar la cobertura de juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones que acumulaban vacantes de larga data.
La designación formal de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi otorga estabilidad institucional a la Cámara Federal porteña, estamento decisivo para el trámite de expedientes de relevancia institucional y económica.
En paralelo con la votación de la nómina de postulantes, la Cámara alta formalizó el ingreso de más de 20 nuevas solicitudes enviadas por el Poder Ejecutivo. Las propuestas recibidas pasaron a la Comisión de Acuerdos para encarar las futuras audiencias públicas del proceso de designación.
Acuerdos internacionales y dinámica en el Congreso
Además de la nómina de jueces, el cuerpo legislativo incluyó en la sesión el tratamiento de un conjunto de tratados y acuerdos internacionales.
Entre los convenios sancionados figuraron acuerdos bilaterales de cooperación en materia penal con Chile, tratados relativos al traslado de personas sentenciadas con Ucrania y la ratificación del Convenio Interamericano sobre permiso Internacional de Radioaficionado.
El avance del temario refleja los consensos alcanzados entre el oficialismo de La Libertad Avanza y las bancadas aliadas para sostener el quórum y destrabar la agenda del Poder Judicial en el Congreso Nacional.