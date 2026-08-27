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Jueves, 27 de agosto de 2026

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Sesión en el Senado: el oficialismo busca sancionar 67 pliegos judiciales

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Senado: aprobó casi 70 pliegos judiciales y consolida designaciones

Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo logró avalar los nombramientos en la Cámara alta, con foco en el tribunal de alzada de Comodoro Py.

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El Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete de casi 70 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, alcanzando un volumen cercano a los 180 nombramientos en la magistratura desde el inicio de la actual gestión. 

La Cámara alta avaló el conjunto de designaciones tras un plenario de comisiones y acuerdos en el recinto que permitieron completar casilleros vacantes en juzgados, vocalías y fiscalías de distintos fueros estratégicos.

Entre las aprobaciones más destacadas figura el ingreso de los magistrados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como integrantes titulares de la Cámara Federal porteña, tribunal de alzada clave que revisa las causas penales e investigaciones por presunta corrupción con asiento en los tribunales de Comodoro Py.

Nombramientos clave para tribunales estratégicos

La consolidación de estas ternas en el fueros federal apunta a dinamizar la cobertura de juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones que acumulaban vacantes de larga data. 

La designación formal de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi otorga estabilidad institucional a la Cámara Federal porteña, estamento decisivo para el trámite de expedientes de relevancia institucional y económica.

En paralelo con la votación de la nómina de postulantes, la Cámara alta formalizó el ingreso de más de 20 nuevas solicitudes enviadas por el Poder Ejecutivo. Las propuestas recibidas pasaron a la Comisión de Acuerdos para encarar las futuras audiencias públicas del proceso de designación.

Acuerdos internacionales y dinámica en el Congreso

Además de la nómina de jueces, el cuerpo legislativo incluyó en la sesión el tratamiento de un conjunto de tratados y acuerdos internacionales

Entre los convenios sancionados figuraron acuerdos bilaterales de cooperación en materia penal con Chile, tratados relativos al traslado de personas sentenciadas con Ucrania y la ratificación del Convenio Interamericano sobre permiso Internacional de Radioaficionado.

El avance del temario refleja los consensos alcanzados entre el oficialismo de La Libertad Avanza y las bancadas aliadas para sostener el quórum y destrabar la agenda del Poder Judicial en el Congreso Nacional.

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