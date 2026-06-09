Senado: el peronismo fustigó al juez Pesino por su fallo contra la CGT y el oficialismo denunció "acoso"

La Comisión de Acuerdos del Senado fue el escenario de un duro enfrentamiento político durante una audiencia pública centrada en la prórroga del nombramiento del camarista Víctor Pesino.

La oposición peronista lanzó graves acusaciones contra el magistrado por haber rechazado la medida cautelar impulsada por la CGT para suspender la reforma laboral.

En contraposición, el bloque de La Libertad Avanza rechazó de plano las objeciones y denunció la existencia de una maniobra de amedrentamiento hacia el poder judicial.

Fuerte cruce entre Recalde y Bullrich

El clima de debate dentro de la comisión parlamentaria alcanzó su punto más álgido cuando el senador peronista Mariano Recalde cuestionó en duros términos al camarista laboral.

El legislador le preguntó de forma directa si tenía conocimiento de que en los pasillos de los tribunales a él y a su colega, María Dora González, "se los nombra como Bonnie y Clyde", trazando una analogía con la famosa pareja de criminales norteamericanos.

La intervención opositora provocó la inmediata reacción de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien acusó al peronismo de montar un "acoso" contra el magistrado.

La senadora oficialista defendió el accionar del interpelado al señalar que la impugnación "nada tiene que ver con las preguntas objetivas" y argumentó: "Pasa que el doctor Pesino tomó una decisión: que las leyes que este Congreso vota, se respetan".

Asimismo, ratificó el acompañamiento de su espacio hacia el pliego del juez: "Vamos a apoyar la renovación del doctor Pesino no le vamos hacer una preguntas ya que hace muchos años que es juez y el habla de sus sentencias".

La defensa del camarista ante las impugnaciones

Al momento de hacer uso de la palabra, Víctor Pesino defendió el criterio jurídico aplicado en su resolución sobre la reforma laboral.

El magistrado puntualizó que en la causa "había un planteo genérico de la CGT contra el Estado nacional" y recordó que las actuaciones pasaron al fuero Contencioso Administrativo, donde se revocó la medida cautelar.

Respecto a las sospechas por la coincidencia temporal entre su fallo y el avance de su pliego, detalló que el pedido de prórroga data de agosto de 2025 y que el 7 de abril se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para dialogar sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, antes de que se publicara el edicto correspondiente.

Por otra parte, el magistrado -que recibió impugnaciones de abogados laboralistas, la UOM y la Unión de Empleados de la Justicia- atribuyó las demoras en el dictado de sentencias a la crítica situación estructural del fuero.

"Estamos recibiendo 600 expedientes mensuales con lo cual es materialmente imposiblemente" procesar ese volumen de causas debido a la gran cantidad de vacantes existentes, argumentó.

Exposiciones de otros candidatos a las cámaras

Más allá de la controversia central, la jornada en el Senado incluyó la defensa de pliegos de otros cinco postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y del reconocido magistrado sanjuanino Leopoldo Jorge Rago Gallo, aspirante al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan.

Entre las exposiciones de la jornada ante la comisión parlamentaria estuvieron las de María Claudia Jueguen, Diego Javier Tula, Diego Manauta, Claudio Loguarro y Marina Pisacco.

Durante su intervención, Marina Pisacco se pronunció sobre el impacto de la globalización y los desafíos de las nuevas tecnologías en el entorno laboral contemporáneo.

En su discurso de postulación, la abogada dejó una fuerte definición institucional sobre la labor de los magistrados: "Una sentencia no es solamente una firma ni un número de estadística; es una tarea personalísima del juez que no puede ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial".

Con las exposiciones concluidas, la comisión se dispone a completar la firma de los dictámenes para habilitar su tratamiento en el recinto en los próximos siete días.