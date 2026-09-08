Senado: La Libertad Avanza y legisladores aliados acuerdan para tratar la ley de biocombustibles

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron hoy que el Senado sesione este jueves, con el objetivo de aprobar la ley de biocombustibles y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, y respaldar en comisión la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

Además, se incluirá en el temario el tratamiento de los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania, propuestos para integrar la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico y vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El temario definitivo será propuesto en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para las 14, con la participación de los presidentes de todos los bloques, aunque tras el acuerdo se impondrá la propuesta oficialista.

En paralelo, La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron firmar mañana los dictámenes de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de llevarlos al recinto el próximo 17 de septiembre.

La reforma del BCRA, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, apunta a reforzar el equilibrio fiscal y preservar el valor de la moneda, mientras que la iniciativa de Inocencia Fiscal II busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

El acuerdo para avanzar con ambos proyectos es considerado clave por el oficialismo, que busca tener aprobadas las principales iniciativas económicas antes de que ingrese al Congreso el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado el próximo martes a la Cámara de Diputados.

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión que mantuvo la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con senadores de la UCR, el PRO, Independencia, Primero Los Salteños, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Provincias Unidas.

Del encuentro también participaron los presidentes de la UCR, Eduardo "Peteco" Vischi; del PRO, Martín Goerling Lara; de Independencia, Beatriz Ávila; de Primero Los Salteños, Flavia Royón; del Movimiento por Misiones, Sonia Rojas Decut; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; y de Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola.