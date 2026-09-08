Sergio Berni apoyó la baja en la edad de imputabilidad pero criticó la nueva ley: "Así no se podía instrumentar"

En el marco de la conmoción por el caso del policía que actuaba como chofer de aplicación y abatió a un adolescente de 15 años que intentó robarle, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual senador, Sergio Berni, analizó el debate sobre la delincuencia juvenil y la reforma al régimen penal penal juvenil en declaraciones periodísticas.

Si bien Berni reafirmó su postura histórica a favor de bajar la edad de imputabilidad -recordando que fue uno de los pioneros en plantear la discusión hace más de 15 años-, apuntó de manera crítica contra el texto normativo sancionado en el Congreso, al que calificó como una norma improvisada y hecha con fines electorales.

"Bajar la edad sin presupuesto para resocializar no sirve de nada", consideró el ex funcionario. "Si a ese menor no se lo resocializa, la condena es totalmente ridícula. Lo que hay que hacer es bajar la edad de imputabilidad y darles a las provincias el presupuesto necesario para que tengan las herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y profesionales para sacarlos de la criminalidad. Sin recursos, esto lejos de solucionar el problema lo viene a agravar", apuntó Berni.

Por su parte, analizó de forma detallada el fallo de la jueza de menores Marta Pascual -quien dictó un amparo colectivo para suspender la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil- y dejó varias definiciones textuales sobre su accionar y el pedido de juicio político impulsado en su contra.

Berni consideró que la jueza acertó "en haber dictaminado una sentencia que lo único que hacía era avalar todo lo que veníamos diciendo durante el debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la Ley Penal Juvenil y la baja de la imputabilidad; que así como estaba dada la ley no se podía instrumentar, porque si no se acompaña con el financiamiento necesario para la resocialización de los menores, esto lejos de venir a solucionar un problema lo viene a agravar".

No obstante, afirmó que cometió un "gran error" la jueza que es que "no puede decir es una opinión subjetiva de una decisión que tomó otro poder que no es el Poder Judicial, es el Poder Legislativo". "La jueza cometió un solo desacierto, que fue haber opinado sobre la posibilidad o no que tiene esta ley de incidir en las estadísticas criminales", afirmó.