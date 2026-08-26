Sesión clave en Diputados: LLA busca aprobar los proyectos de Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Patentes, entre otros

La Cámara de Diputados de la Nación volverá a sesionar este miércoles, tras dos meses sin actividad en el recinto, para tratar un temario amplio de proyectos de ley. Entre ellos se destacan tres iniciativas que son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional. Además, se sumaron normativas que interesan a bloques dialoguistas para asegurar el quórum.

Respecto a los proyectos del Ejecutivo, el primero de considerados claves por La Libertad Avanza es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Luego se ubica el proyecto de Inocencia Fiscal II, que actualiza de la ley original. En tercer lugar, los legisladores debatirán la demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Mientras tanto, los otros proyectos incluidos en el temario del día son concesiones a fuerzas dialoguistas. Como bien repasa NA, se ubican la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la "Ley Joaquín" que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

En este marco, se completa el catálogo de proyectos con la declaración del "Camino de Brochero", en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, así como con la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, más el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Detalles de la reforma del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal y el tratado de patentes





Definida por el propio presidente Javier Milei como "la más importante" de esta etapa de su gobierno, la iniciativa que modifica la Carta Orgánica del BCRA busca consolidar el principio de emisión cero por considerar que impacta directamente sobre la suba de precios.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos de la entidad monetaria para mantener como único mandato la preservación del valor de la moneda, prohibiendo terminantemente el financiamiento al Tesoro. En este marco, se prohíben los adelantos transitorios, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales.

El oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero", señala el texto oficial.

Asimismo, la normativa remueve del Directorio las funciones de orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, consideradas propias de la banca de fomento y ajenas a una autoridad monetaria. Para blindar al organismo de los cambios de gestión, se refuerza su independencia al exigir una mayoría de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso para la remoción de sus autoridades.

Modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal

El segundo eje del debate legislativo apunta a modificar aspectos de la normativa vigente de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal para ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Sin topes: Se habilita la opción para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los límites previos de ingresos anuales (fijados en 1.000 millones de pesos) y de patrimonio (de hasta 10.000 millones de pesos).

Con un temario ambicioso, el Gobierno juega sus fichas en Diputados.

Extensión de plazos: Se prorroga el acceso a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Fiscalización de ARCA: Se mantienen las facultades de control sobre contribuyentes de mayor capacidad económica. Se redefinió la "discrepancia significativa" -criterio que habilita a impugnar declaraciones-, la cual se configurará cuando arroje un incremento del tributo o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado.

Operatividad y PyMEs: Los adherentes deberán operar a través del sistema financiero formal mediante medios autorizados por el BCRA o la CNV. Además, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas.



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

El último tramo de la discusión en el recinto se centra en la incorporación del país al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional integrado por 158 naciones que unifica y simplifica el registro de patentes mediante un formulario único.

Mientras que desde el oficialismo defienden la medida como una herramienta de inserción global para investigadores y empresas nacionales, sectores de la oposición advierten sobre los riesgos para la producción local.

En particular, se cuestiona que la llegada masiva de patentes extranjeras -especialmente en el rubro farmacéutico- podría retrasar la producción de medicamentos genéricos de laboratorios nacionales, encareciendo los costos para los pacientes y presionando al sistema de salud.

Ante estas objeciones, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, lo que le permitirá a la Argentina sumarse al sistema internacional pero conservando el control local sobre la evaluación técnica y el régimen de patentes de medicamentos.



