Cuáles son los principales cambios que establece la ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de Biocombustibles

El Senado lleva a cabo una nueva sesión ordinaria este jueves en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y darle media sanción a la reforma de Biocombustibles.

Con respecto a la iniciativa de Inocencia Fiscal, que ya fue convalidada por Diputados, apunta a incentivar el uso de los dólares del colchón y facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La propuesta impulsada por el Gobierno de Javier Milei elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen. En el anterior, se establecían como límites ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones.

Además, reduce un 25% las multas para personas humanas y pymes que adhieran al esquema y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", que se configura si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%, con un piso de 5 millones de pesos.

Por último, la iniciativa excluye a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones.

Reforma de la ley de biocombustibles

Asimismo, el Senado debatirá la reforma de la actual ley de biocombustibles. El texto oficial elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por mecanismos de licitación pública, con el objetivo de aportar mayor transparencia y competitividad al sector.

Actualmente, los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio del 12% en la nafta y el gasoil.

La reforma busca subir el corte de bioetanol al 15%. Para el biodiésel en el gasoil, el proyecto busca llevar el corte obligatorio del 5% actual al 7,5% y, un año después de la sanción de la ley, elevarlo al 10%.

Como autoridad de aplicación, la Secretaría de Energía podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada ese porcentaje obligatorio para asegurar el abastecimiento ante situaciones comprobadas de escasez.