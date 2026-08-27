Sesión en el Senado: el oficialismo busca sancionar 67 pliegos judiciales

Este jueves se lleva a cabo una sesión en el Senado en la que La Libertad Avanza (LLA) intentará sancionar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya fueron dictaminados por la Comisión de Acuerdos.

La sesión arrancó después de las 11:20 y durante la jornada, la Cámara alta analizará también cinco tratados internacionales firmados por la República Argentina.

El temario fue acordado entre la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y representantes de los bloques denominados dialoguistas durante la reunión de Labor Parlamentaria.

En ese encuentro, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, adelantó que presentará al menos diez cuestiones de privilegios y pedidos de apartamiento, entre los que figura uno para reclamar el debate sobre el endeudamiento que tienen sectores importantes de la población, en sintonía con la decisión de sus pares de la Cámara de Diputados.

Candidatos para la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña

En la sesión de este jueves, el oficialismo buscará aprobar los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Se trata de una sala estratégica porque tiene intervención en la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py vinculadas con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de alto impacto institucional. Entre las causas que podrían llegar a esa instancia se encuentra la investigación por el denominado caso $LIBRA.

El temario de la sesión fue acordado por Patricia Bullrich con integrantes de los bloques dialoguistas.

Bertuzzi, quien actualmente integra la Cámara Federal porteña, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa. Había sido designado transitoriamente en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Por su parte, Yadarola es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Los tratados internacionales

Por otra parte, el Senado también tratará cinco acuerdos internacionales entre los que figuran el Protocolo de Montevideo sobre el comercio de Servicios del Mercosur, el Tratado de extradición con Chile y relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.

Además, debatirán el Convenio Interamericano sobre permiso Internacional de Radioaficionado; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC, que reúne a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; y el Tratado sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania.