Sesión en riesgo: ausencias y reclamos de los aliados complican la intención del oficialismo de sancionar la reforma del Banco Central

El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) de convertir en ley esta semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) está en riesgo debido a que no tendría garantizado el quórum para sesionar este jueves en el Senado como es la intención del oficialismo, según había adelantado la presidenta del bloque, Patricia Bullrich.

Es que a la ausencia de legisladores propios, se le sumó el reclamo de los habituales aliados de incluir en el temario de la sesión la reforma de la ley de biocombustibles.

Para este miércoles a las 14 está prevista una reunión de Labor Parlamentaria para definir los temas que se debatirán en la sesión pero es probable que ese encuentro se suspenda si LLA no consigue garantizar el quórum y los votos para aprobar los proyectos claves para el Gobierno de Javier Milei.

Fuentes parlamentarias confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el oficialismo no contará este jueves con la presencia de Juan Carlos Pagotto -enfrenta un problema de salud-, de Francisco Paoltroni y de Carmen Álvarez Rivero.

Qué temas podrían debatirse

La Libertad Avanza apunta a convertir este jueves en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que establece restricciones al financiamiento del Tesoro nacional y de las provincias por parte de la autoridad monetaria, con el objetivo de preservar el valor de la moneda.

También busca sancionar la reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, mediante la cual la gestión libertaria pretende incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal. Además, el temario incluiría el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.

Durante una actividad en el Colegio de Abogados de la Ciudad, Bullrich adelantó que LLA aspira a sesionar este jueves.

En tanto, el principal punto de conflicto entre el oficialismo y sus aliados es el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles. La Libertad Avanza y los denominados bloques dialoguistas acordaron elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

No obstante, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado. Las pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.

La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total. Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.