"Si le hubiera hecho caso a Cristina con el FMI, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos"

El expresidente Alberto Fernández lanzó duras críticas hacia la ex vicepresidenta Cristina Kirchner al recordar las constantes tensiones internas que atravesó su administración nacional.

"Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", afirmó el exmandatario al reabrir la interna del Frente de Todos sobre la toma de decisiones económicas y políticas durante su gestión de gobierno.

Cuestionamientos al liderazgo y a las presiones internas

En sus declaraciones públicas, Alberto Fernández polemizó sobre el rol institucional de la vicepresidencia al plantear: "Si te piden que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no?".

El ex jefe de Estado remarcó que las exigencias del sector referenciado en la exmandataria buscaban condicionar la línea de acción del Poder Ejecutivo, alejándose del esquema de responsabilidades constitucionales.

Asimismo, el expresidente repasó el quiebre político con el espacio kirchnerista tras criticar lo que definió como un estilo personalista de conducción política. En ese marco, admitió que no se sintió acompañado por ella durante su gestión al frente del país, lo que derivó en continuos choques de gabinete y diferencias presupuestarias.

"Era una vicepresidenta con un peso muy importante sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas", indicó.

Luego, ante la consulta del youtuber argentino Joaco Santos sobre: "¿Hubieras cambiado algo en los acuerdos o en el pacto político que tuviste que podría haber mejorado la gobernanza?", respondió: "No, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil".

"Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no? . Si te piden eso, algo está mal", afirmó y recordó que le decían: "No le hace caso a Cristina, no la escuchó a Cristina".

Así, indicó: "Si hubiera hecho lo que Cristina decía capaz que estabamos muy mal". En tanto, remarcó: "Claro, si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos".

"Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo, capaz hubiera volado todo por los aires, creo que es lo que seguramente hubiera pasado", recalcó.

Finalmente, señaló: "¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba?. Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial".

Balances de gestión y desencuentros políticos

El trasfondo del conflicto se remonta a las divergencias sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional y las medidas de contención fiscal aplicadas durante su mandato. Según Fernández, ceder ante los reclamos del cristinismo habría desestabilizado la macroeconomía y acelerado un colapso institucional.

Las posturas vertidas por el exmandatario reavivan el debate sobre la gobernabilidad del armado oficialista que condujo el país hasta 2023. La reaparición del dirigente consolida la brecha entre las distintas facciones del peronismo y profundiza las recriminaciones públicas entre sus principales figuras.