Sigue la motosierra: el Gobierno prevé reducir 5.000 empleos en organismos públicos

El Gobierno de Javier Milei prevé seguir aplicando la motosierra en el sector público y estima reducir otros cinco mil puestos de trabajo antes de agosto mediante una serie de retiros voluntarios ofrecidos desde el Estado.

La proyección fue realizada por los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Calculan que entre marzo pasado y agosto habrán recortado entre 4.000 y 5.000 empleos públicos, de acuerdo al grado de adhesión a los retiros.

El retiro voluntario equivale a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado, lo cual, si bien representa un gasto para el Estado, en el Gobierno estiman que en el plazo de un año se compensa por el ahorro generado en materia salarial.

Las áreas afectadas

En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cerca de 1.200 empleados aceptaron el acuerdo de salida ofrecido en marzo, lo que significó una reducción del 10% de la planta del organismo. En Vialidad Nacional adhirieron alrededor de 1.000 trabajadores y en el INTA se abrió un proceso al que ya firmaron otros 400.

Asimismo, en los próximos días se iniciará un programa de retiro en el PAMI, en Radio y Televisión Argentina (RTA) y en la Casa de Moneda.

El Gobierno ya redujo más de 60.000 puestos de trabajo en el Estado

La planta de trabajadores del Estado pasó de 343.357 en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo, según el último dato sobre la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra representa una caída de 19,5% (67.253 empleos).

En la administración pública, que incluye los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados, la nómina pasó de 233.098 en noviembre de 2023 a 187.734 personas en marzo de este año. En tanto, en las empresas públicas y sociedades estatales, la planta pasó de 110.259 trabajadores en noviembre del 2023 a 88.370 en marzo.