Sin paro y con dos marchas: la CGT confirmó su "plan de lucha" para octubre

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que su plan de lucha contra el ajuste del gobierno del Gobierno de Javier Milei continuará con dos movilizaciones. De esta forma, la central obrera resolvió por el momento no avanzar con un nuevo paro general.

Los referentes de la CGT se reunieron en el marco de la "mesa chica ampliada" que tuvo lugar en la sede central de la Uocra, en la ciudad de Buenos Aires. "Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha", señalaron los directivos de la central obrera desde las redes sociales.

En este marco, la central obrera confirmó que la primera movilización será el jueves 8 de octubre y la segunda el 15, adhiriendo a la Marcha Federal Universitaria.

Estuvieron presentes más de 30 gremios y la asistencia de los miembros del triunvirato, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de referentes como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Omar Plaini y Julio Piumato, entre otros.

En la primera movilización del 8 de octubre, partirán desde Diagonal Sur, frente al ex Ministerio de Industria, a las 15.30, bajo la consigna "Las Malvinas son Argentinas y la industria nacional también", mientras que en la segunda, la central obrera acompañará el reclamo universitario con la Quinta Marcha Federal.

El secretario general de UPCN y dirigente de la CGT Andrés Rodríguez destacó el alcance de la nueva medida y puso el foco en las actividades productivas.

"La CGT aprobó otro capítulo más de la acción que despliega en su plan de lucha. El día 8 nos vamos a movilizar masivamente para reclamar que se dé mucha atención a las actividades productivas, fundamentalmente la industria, la construcción y el comercio, que son las que emplean más mano de obra y hoy están sumergidas en un quiebre casi total", indicó.