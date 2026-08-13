Sindicatos de la CGT Zona Norte se suman a la campaña de afiliación del PJ bonaerense

Dirigentes de gremios nucleados en la CGT Regional Zona Norte del Conurbano trabajan en los distritos de la Primera Sección Electoral para sumar más de 1500 nuevas adhesiones a la campaña de afiliación al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que impulsa su presidente, Axel Kicillof.

Así lo definieron durante una reunión en la sede del PJ bonaerense con el secretario general del partido, Mariano Cascallares, en la que también dialogaron sobre la situación de los trabajadores, la realidad del sector productivo e industrial y los desafíos para defender el trabajo, la producción y el desarrollo provincial.

Las definiciones de Cascallares

"Avanzamos en organizar la participación de la CGT Regional de la Primera Sección Electoral en la campaña de afiliación al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, sumando organización y militancia a la construcción de un peronismo cada vez más fuerte y participativo en esta nueva etapa", sostuvo el dirigente.

En ese marco, insistió en la necesidad de trabajar por "más organización, más participación y más peronismo para construir el futuro" de la provincia.

Quiénes participaron del encuentro

Del encuentro tomaron parte Hernán González (secretario general del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires); Diego Bonetto (secretario general de la CGT Zona Norte); Daniel Fernández (secretario general de SETIA Zona Norte Textiles); Cristian Oliva (delegado general de La Serenísima ATILRA y presidente de AUT-Lecheros); y Javier Giménez y Gonzalo Rodríguez, ambos de la Comisión Interna de La Serenísima ATILRA.