Sobreendeudamiento familiar en Diputados: qué proponen los distintos bloques para aliviar la morosidad

El Congreso vuelve a poner bajo la lupa uno de los problemas que golpea de lleno a los hogares argentinos: el crecimiento de la morosidad y las dificultades para afrontar cuotas, tarjetas de crédito y otros compromisos financieros.

En Diputados, el oficialismo y distintos sectores de la oposición avanzan con propuestas que plantean respuestas muy diferentes frente al sobreendeudamiento.

El debate gira alrededor de dos grandes enfoques. Por un lado, La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO y la UCR, impulsa una iniciativa centrada principalmente en la prevención, las advertencias a los usuarios y la educación financiera.

Por el otro, distintos bloques opositores buscan incorporar herramientas de intervención directa sobre las obligaciones ya contraídas, como límites a los intereses, refinanciaciones y consolidación de deudas.

La propuesta del oficialismo: prevención y educación financiera





El proyecto que articulan la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici y el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, pone el foco en evitar que las familias ingresen en situaciones de endeudamiento excesivo.

La iniciativa contempla mecanismos de advertencia y herramientas vinculadas con la educación financiera. El objetivo es que los consumidores cuenten con mayor información antes de asumir nuevos compromisos y puedan identificar los riesgos asociados al crédito.

El planteo, sin embargo, no incorpora un esquema de reducción de las obligaciones que ya se encuentran en mora. Tampoco establece, según el proyecto analizado, límites generales a las tasas de interés ni un mecanismo de reestructuración compulsiva para quienes acumularon deudas con bancos, tarjetas o proveedores financieros no bancarios.

La oposición propone intervenir sobre las deudas existentes





Otra de las propuestas que se discuten en la Cámara baja busca avanzar sobre el problema desde una perspectiva diferente: establecer medidas de emergencia para quienes ya se encuentran sobreendeudados.

La iniciativa impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica plantea declarar una emergencia financiera por 180 días, con la posibilidad de extenderla por otro período de igual duración.

Entre las principales herramientas aparecen límites a las tasas nominales aplicadas por tarjetas y billeteras electrónicas, topes para gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses, determinados de acuerdo con el monto de las obligaciones.

Uno de los puntos centrales es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, mientras se mantiene la obligación de pagar el capital y los intereses compensatorios.

El proyecto también apunta a transparentar el sistema de calificación utilizado por las billeteras digitales. Para ello, propone otorgar facultades a Defensa del Consumidor para exigir información sobre los algoritmos que determinan las condiciones crediticias de cada usuario.

Una tercera alternativa: unificar todas las deudas en una sola cuota





En paralelo, el bloque Argentina Federal, encabezado por Oscar Herrera Ahuad, presentó una iniciativa propia para crear el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal.

La propuesta busca que las personas que atraviesan una situación de sobreendeudamiento puedan consolidar distintas obligaciones en una única operación. De esta manera, préstamos, tarjetas y otros compromisos podrían concentrarse en un solo esquema de pago.

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se tratarán dictámenes sobre la morosidad familiar.

El mecanismo contempla cuotas a tasa fija, con un máximo del 35%, y establece condiciones destinadas a reducir el peso mensual de las obligaciones sobre los ingresos de los hogares. El universo alcanzado estaría integrado por personas cuyos ingresos fijos no superen los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, el proyecto establece un límite para las tasas que pueden cobrar las emisoras de tarjetas y las entidades financieras no bancarias: la Tasa Nominal Anual no podría superar 1,5 veces la aplicada a los depósitos a plazo fijo a 30 días para personas humanas.



