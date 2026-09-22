Sobresueldos en la Armada: secuestran computadoras guardadas en una caja fuerte

En el marco de la investigación por la presunta liquidación de sobresueldos y malversación de fondos públicos en la Armada Argentina, las autoridades judiciales secuestraron equipos informáticos resguardados dentro de una caja fuerte durante un operativo en dependencias oficiales.

La medida fue dispuesta en forma paralela a la citación a indagatoria de dos uniformados vinculados a la administración de las partidas financieras.

Allanamiento y secuestro de material informático

Las diligencias dispuestas por la Justicia Federal permitieron la incautación de discos rígidos, computadoras y documentación técnica depositada en un recinto de máxima seguridad dentro del Edificio Libertad.

La sospecha de los investigadores apunta a que en esos dispositivos se almacenaban registros contables paralelos sobre la asignación de pluses salariales no declarados.

El material incautado quedó bajo custodia para ser sometido a peritajes informáticos a cargo de fuerzas de seguridad federales. El objetivo principal de los peritos es recuperar archivos borrados y reconstruir el circuito de las transferencias enviadas a los destinatarios.

Primeras declaraciones indagatorias en la causa

Paralelamente al procedimiento de secuestro, prestaron declaración instructiva dos oficiales de la fuerza imputados por su rol en el manejo financiero del área.

Durante la audiencia, los militares respondieron preguntas sobre la mecánica administrativa empleada para autorizar los pagos adicionales bajo la figura de compensaciones operativas.

La causa busca determinar el alcance del perjuicio fiscal y establecer si las maniobras respondían a una práctica sistemática dentro de la cúpula de la institución militar. En las próximas semanas se prevén nuevos llamados a indagatoria a otros integrantes de la plana mayor.