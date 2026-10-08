Stellantis advirtió que podrían cerrar las dos plantas que operan en Argentina: "Todo puede suceder"

El grupo automotriz Stellantis -multinacional que agrupa a marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep y Ram- encendió las alarmas sobre la continuidad de sus operaciones industriales en la Argentina.

Es que, durante una entrevista, el presidente de la compañía para América del Sur, Herlander Zola, advirtió que la empresa analiza diversos escenarios para el futuro de sus dos plantas radicadas en el país: "Todo puede suceder".

Al ser consultado sobre la posibilidad de cerrar instalaciones productivas en territorio nacional, Zola fue contundente: "Tenemos dos plantas allá. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una para otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos".

La situación del polo industrial argentino se vio condicionada por la retracción comercial de Peugeot, marca que tenía en la Argentina su mayor mercado dentro de la región. La participación de la firma en el mercado local retrocedió de cerca del 9% registrado el año pasado a un nivel próximo al 5%.

Esta baja derivó en readecuaciones operativas dentro de la fábrica de El Palomar, lugar desde donde se originaba la mayor parte del volumen productivo.

Según explicó el ejecutivo ante el medio brasileño Exame, este fenómeno responde a la apertura del mercado argentino iniciada a mediados del año pasado. A partir de ese momento, el rápido avance de las marcas de origen chino perjudicó a los fabricantes locales, al tiempo que los vehículos producidos en Brasil comenzaron a ingresar al país con mayor nivel de competitividad.

Al analizar las dificultades de la producción nacional, el titular regional de Stellantis remarcó las diferencias de costos operativos entre Argentina y Brasil. "El costo de la mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble del brasileño. Todo puede suceder. Por eso la previsibilidad es tan importante", sostuvo.

Asimismo, Zola enfatizó que las decisiones industriales no dependen de manera exclusiva de las variables locales, dado que el polo industrial alimenta a toda América del Sur y el mercado brasileño representa el 65% del volumen regional.

"Mientras no tengamos previsibilidad sobre lo que va a suceder en el mercado brasileño, es difícil tomar con seguridad cualquier decisión industrial en América del Sur", explicó.

Del mismo modo, indicó que factores como las oscilaciones en el tipo de cambio y los eventuales cambios gubernamentales influyen directamente en la competitividad de los vehículos ensamblados en el país.