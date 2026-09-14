Sueños Compartidos: la Justicia absolvió a De Vido, condenando a López y los Schoklender

El Tribunal Oral Federal 5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y condenó a penas en suspenso al exsecretario de Obras Públicas José López y a los hermanos Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.

El veredicto pone fin al juzgamiento por la defraudación a la administración pública en la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El alcance del fallo judicial

La decisión adoptada por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg dispuso la absolución total para Julio De Vido, al considerar que no se acreditó su responsabilidad directa en la maniobra delictiva.

En tanto, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender fueron condenados a dos años y medio de prisión en suspenso como autores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, José López recibió una pena de dos años de prisión en suspenso en calidad de partícipe necesario del mismo delito. Al no superar los tres años de condena, ninguno de los sentenciados irá a prisión por esta causa.

Los detalles del caso y las absoluciones

La investigación judicial determinó el desvío de fondos que la Nación transfería a jurisdicciones provinciales y municipales para la edificación de soluciones habitacionales. Esos recursos públicos terminaron gestionados irregularmente por los apoderados del proyecto.

Junto con el exministro, la resolución judicial benefició con la absolución a otros exfuncionarios e involucrados en la causa, cerrando un proceso penal que se extendió durante más de una década.