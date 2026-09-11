Sueños Compartidos: postergan el veredicto para el 14 de septiembre

El Tribunal Oral Federal 5 postergó el veredicto del juicio por la causa Sueños Compartidos para el lunes 14 de septiembre.

La decisión se tomó luego de escuchar las últimas palabras de dos de los nueve imputados investigados por el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Los imputados y los pedidos de pena

El expediente judicial tiene entre sus principales procesados a exfuncionarios y referentes de la organización.

La fiscalía acusa al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala, y a los responsables de la fundación Sergio Schoklender y Pablo Schoklender por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El fiscal Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera Marianella Teich solicitaron seis años de prisión e inhabilitación especial para los principales acusados.

Asimismo, pidieron cuatro años de cárcel para los exfuncionarios Carlos Castellano y Claudio Freidin, y para los exempleados Daniel Nasif y Silvia Nasif.

Durante la jornada, Sergio Schoklender pronunció sus últimas palabras ante los jueces: "No voy a decir, como diría la loca, que, que la historia me va a absolver. Pero lo que sí es importante es que la defensa que ellos hicieron, todo lo que se demostró acá, no tiene importancia el resultado."

Por su parte, Pablo Schoklender, José López, Julio De Vido y Abel Fatala decidieron no hacer uso de su derecho. El próximo lunes completarán la instancia Daniel Alfredo Nasif, Silvia Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano antes de conocer la sentencia.

La controversia por la prescripción de la causa

El pronunciamiento se dará un día antes del vencimiento del supuesto plazo de prescripción debatido en el debate oral. Los defensores argumentaron que transcurrió el límite de seis años desde la citación a juicio efectuada el 8 de julio de 2020.

Sin embargo, Diego Velasco sostuvo que el plazo no expiró debido a postergaciones solicitadas por las defensas durante la pandemia y la permanencia de imputados en la función pública.

En la investigación se analiza el presunto desvío de $206.438.454,05 sobre un total de $748.719.414,64 transferidos para las obras entre 2005 y 2011.