Súper RIGI: el cambio que no quiere hacer el Gobierno, pero que debe ceder para conseguir los votos

Las exigencias de los bloques aliados al Gobierno en el Senado a cambio de aportar sus votos para aprobar el proyecto del Súper RIGI obliga al oficialismo a ceder en algunos cambios, y uno de ellos genera particular incomodidad en Casa Rosada.

La Libertad Avanza no tiene los votos necesarios en el Senado para ratificar la versión original del proyecto aprobada en Diputados, por lo cual se ve obligada, con Patricia Bullrich a la cabeza, a negociar con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

El Súper RIGI está diseñado para seducir inversiones de compañías tecnológicas, sectores vinculados a los minerales críticos y proyectos de inteligencia artificial mediante un agresivo esquema de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, pero enfrenta críticas respecto al impacto real en la economía nacional y al riesgo energético que implican estas actividades para las provincias.

El Senado tratará el Súper RIGI, que tiene media sanción de Diputados.

Súper RIGI: el cambio que cedería el Gobierno y el que genera más resistencia

La iniciativa aprobada en Diputados contempla que las empresas destinen al menos un 20% del presupuesto de proveedores a contrataciones locales, competitivas en precio y calidad.

Las bancadas aliadas exigen ajustar el texto para garantizar que esa cuota beneficie de manera estricta a bienes producidos de forma directa en la Argentina para asegurar que las inversiones derramen sobre el entramado industrial nacional.

Desde Casa Rosada están dispuestos a aceptar esta modificación, aunque existe otra que genera más inquietud...

El Súper RIGI busca atraer inversiones extranjeras en materia de tecnología, energía y minería.

Se trata de un planteo de los gobernadores en relación al consumo energético que implicarían las actividades apuntadas por el proyecto de ley.

En este punto, exigen que los denominados inversores "electrodependientes" -como los centros de procesamiento de datos para inteligencia artificial- construyan su propia infraestructura de generación eléctrica.

Dado el elevado consumo de estas plantas tecnológicas, las provincias rechazan absorber los costos operacionales o arriesgar el abastecimiento de sus redes existentes.

Así, el oficialismo se enfrenta a un difícil escenario: ceder al pedido de las provincias y conseguir los votos, aunque endureciendo exigencias que podrían desalentar la llegada de inversiones extranjeras.