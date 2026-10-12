Suspenden por lluvia la movilización de pueblos originarios a la casa de Cristina Kirchner

Finalmente, este lunes 12 de octubre no se realizará la marcha a San José 1111 de pueblos originarios al edificio donde reside la ex presidenta Cristina Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

"Se suspende por lluvia", anunciaron desde la organización frente a las inclemencias climáticas. El ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla compartió en sus redes sociales la decisión, cuando se esperaba una gran movilización de gente.

El llamado a movilizarse reivindicaba el decreto 1584 de 2010, en el que se modificó "el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado", sostiene el comunicado respecto de la decisión de proponer un día de reflexión y de respecto a las culturas ancestrales.

Esta marcha surgió en rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de volver a denominar como "Día de la Raza" al actual "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Las agrupaciones convocantes emitieron un comunicado conjunto para ratificar su compromiso con la integración regional y la defensa de los derechos comunitarios. En el texto difundido denunciaron la extranjerización del territorio nacional y exigieron el cese de las persecuciones contra las comunidades indígenas.

Por su parte, la administración central argumentó que la vuelta al concepto de Día de la Raza busca conmemorar la llegada de Cristóbal Colón, que marca "el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad".