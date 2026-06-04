Tecnología de Prevención: Fernando Espinoza lanzó nuevos centros de monitoreo en la vía pública

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, supervisó uno de los centros de monitoreo urbano, en la localidad de San Justo, que vigilan las 24 horas del día, y confirmó: "Vamos a seguir abriendo centros de monitoreo en la vía pública, en lugares estratégicos, porque están dando muy buenos resultados, en cada una de las ciudades de La Matanza".



"Lo que estamos logrando es generar un control más específico sobre las más de seis mil cámaras de seguridad que tenemos en el distrito", indicó Fernando Espinoza y remarcó: "Continuamos llevando adelante la inversión más grande en tecnología de prevención y seguridad de nuestra historia: con más de 6000 cámaras 4K, más de 1500 paradas de colectivos seguras, más de 40 mil luminarias LED y la instalación de tótems de seguridad en plazas, zonas comerciales y lugares de alta circulación de gente; todos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)".



Además, Fernando Espinoza resaltó: "Con esta tecnología, implantamos inteligencia artificial con geolocalización, y eso hace también que, cuando la vecina o vecino toca el botón antipánico, en alguno de los dispositivos instalados, una operadora preparada y calificada te ubica en el lugar donde estás para brindarte la atención que necesitás, de forma inmediata".



"Estos nuevos centros de monitoreo en la vía pública también permiten atender a todas las vecinas y vecinos que se acerquen a realizar consultas, obteniendo una atención más rápida y directa. Es sacar las oficinas del Municipio a la calle", sostuvo Fernando Espinoza y concluyó: "En definitiva, es consolidar un Estado inteligente que está presente, invirtiendo y diseñando políticas para cuidar y a nuestras vecinas y vecinos, las 24 horas del día".